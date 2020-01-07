　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「空心菜vs韓國魚」退場　檢警查獲台商組頭用「西瓜vs藍莓」代號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄檢警搜索查獲現鈔26萬餘元及點鈔機 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲檢警查獲現鈔26萬餘元 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄地檢署破獲地下選舉毒盤，查出一名孫姓台商透過在台的盧姓男子，利用LINE、微信等通訊軟體對外招攬在陸台商、台灣賭客及接受下注後，再轉單向孫姓組頭簽注，分別以「西瓜」（蔡英文）、「藍莓」（韓國瑜）當作總統候選人代號。檢警日前搜索查扣電腦、點鈔機及賭資26萬餘元，並依違反《選舉選罷法》等罪嫌向法院聲請羈押，但高雄地院裁定盧男以5萬元交保候傳，並且持續追緝組頭到案。

高雄地檢署日前接獲高雄市政府警察局刑事警察大隊報告疑有在陸台商透過在台共犯，在高雄市三民區經營地下選舉賭盤簽注站，由主任檢察官林俊傑指派檢察官趙期正指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊與三民第二分局組成專案小組偵辦。經詳加蒐證後，於3日前往高雄市三民區、鳳山區共2處執行搜索，當場查獲手機1支、支票簿4本、電腦1臺、點鈔機1臺及賭資新臺幣26萬5700元等物，並同步拘提在台組頭被告盧姓男子、傳喚賭客王姓、許姓男子到案。

▲高雄檢警搜索查獲現鈔26萬餘元及點鈔機 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲地下簽賭站甚至還有點鈔機 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官訊問後，發現孫姓台商透過在台盧男擔任下盤，從2019年10月間起，將總統候選人得票數結果設為賭博標的，分別以「西瓜」、「藍莓」當作總統候選人代號，利用LINE、微信等通訊軟體對外招攬在陸台商、台灣賭客及接受下注後，再轉單向孫姓組頭簽注。截至目前，已經累積至少已接受43萬元的投注金額，賭客每下注1萬元，盧姓被告可再從中抽取水錢150元。

訊後盧男涉犯《刑法》第268條聚眾賭博、第142條妨害投票及違反總統副總統《選舉罷免法》第90條以他法傳播不實之事意圖使人不當選等罪，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押，法院審理後，認無羈押必要，裁定以5萬元交保候傳，檢警則持續追緝孫姓組頭到案。

ET快訊
周子瑜飛回台灣了！　路人「野生捕獲本尊」超驚訝：臉真的超小
遠航發不出薪資、加班費近6千萬　北市勞動局重罰150萬創新高
選定了？柯文哲：希望還可以撐4年…等我來！
寄恐嚇信勒索館長、余天　北市銀行員幹的！坦承犯案原因
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖紅燈被開單嗆警「媽的」！　法官認證「口頭禪」判無罪

「空心菜vs韓國魚」退場　檢警查獲台商組頭用「西瓜vs藍莓」代號

寄恐嚇信勒索館長、余天等5人　北市銀行員幹的！坦承「為逼欠債者出面」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　判刑6年6個月

追不到心儀女神…氣拿鐵片「深刺14cm」她男友胸口！冷血拾荒男遭判14年

快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！嗆：不匯款就準備好棺材　嫌犯今落網

2女童搭公車遭「高學歷怪男」掐脖　他落網詭辯：就算有也是不小心

遊戲區好恐怖！男童遭「第三條腿」戳屁屁還被摸鳥　退休翁判拘30天

中市防搶演練員警大演「穿越劇」！　貴妃太監搶銀行超吸睛

高雄男「醉」後一哩路！趴睡超商　「沒吃罰單」還獲警送回家

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

闖紅燈被開單嗆警「媽的」！　法官認證「口頭禪」判無罪

「空心菜vs韓國魚」退場　檢警查獲台商組頭用「西瓜vs藍莓」代號

寄恐嚇信勒索館長、余天等5人　北市銀行員幹的！坦承「為逼欠債者出面」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　判刑6年6個月

追不到心儀女神…氣拿鐵片「深刺14cm」她男友胸口！冷血拾荒男遭判14年

快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！嗆：不匯款就準備好棺材　嫌犯今落網

2女童搭公車遭「高學歷怪男」掐脖　他落網詭辯：就算有也是不小心

遊戲區好恐怖！男童遭「第三條腿」戳屁屁還被摸鳥　退休翁判拘30天

中市防搶演練員警大演「穿越劇」！　貴妃太監搶銀行超吸睛

高雄男「醉」後一哩路！趴睡超商　「沒吃罰單」還獲警送回家

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

韓國瑜未出席！李佳芬「獨扛台中輔選」　高唱《月亮代表我的心》

騰訊與《尼爾》白金工作室展開資金結盟　網友不看好笑虧「慘遭投資」

李沛旭認分手蔡淑臻！　曝「感情狀態」：已經很久了

小袋鼠火中逃竄！澳洲網紅消防員一把抱起　暖喊：我找到你了兄弟

馬大偉運彩解盤／NBA拓荒者@暴龍　挺莊買拓荒者

「雙和青年」拍片力挺蔡沐霖　林德福8日將辦「民歌之夜」集氣

日本奧運桌球名單確定　水谷伊藤混雙曾2度擊敗林昀儒／鄭怡靜

選戰倒數！　劉櫂豪文宣短片推「下一個四年讓台東更好」

爆米花／獎勵名單出爐　台壽保未打季後賽掉第8名

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

世新大學電梯夾死人　學生驚見滴血嚇壞

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

北宜恐怖畫面曝光　白色三寶撞飛2騎士

家門口多雙鞋！竹科工程師闖入見這幕崩潰

屁孩「沒考照」北宜狂飆　過彎撞飛2騎士

不織布廠凌晨大火　熊熊火勢燒4建物

勒斃妻兒後排好遺體！明道哥轉身自縊亡

即／寄信恐嚇勒索館長、余天　嫌犯今落網

富士康主管投資雞排反悔　遭控無賴霸凌台商

更多熱門

相關新聞

獨派掛布條「支持韓就是支持共產黨」　王淺秋提告

獨派掛布條「支持韓就是支持共產黨」　王淺秋提告

台灣國辦公室主任陳峻涵等4人，7日下午2時許在監察院對面大樓懸掛「支持韓國瑜就是支持共產黨」的巨型布條，而韓辦發言人王淺秋也到中正一分局提告，並指出「這是一個抹紅的手段」。

新北藥師公會挺羅致政！朱盛興個資遭起底

新北藥師公會挺羅致政！朱盛興個資遭起底

邀請選民返鄉投票　三好國際酒店住宿折現金

邀請選民返鄉投票　三好國際酒店住宿折現金

李佳芬批別讓民進黨矇在「護主權下胡作非為」

李佳芬批別讓民進黨矇在「護主權下胡作非為」

南台灣孟母較幸福？設籍明星國中生活圈　房價只要1字頭

南台灣孟母較幸福？設籍明星國中生活圈　房價只要1字頭

關鍵字：

2020大選高雄地檢署高雄總統大選

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面