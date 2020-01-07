「空心菜vs韓國魚」退場　檢警查獲台商組頭用「西瓜vs藍莓」代號



▲檢警查獲現鈔26萬餘元 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄地檢署破獲地下選舉毒盤，查出一名孫姓台商透過在台的盧姓男子，利用LINE、微信等通訊軟體對外招攬在陸台商、台灣賭客及接受下注後，再轉單向孫姓組頭簽注，分別以「西瓜」（蔡英文）、「藍莓」（韓國瑜）當作總統候選人代號。檢警日前搜索查扣電腦、點鈔機及賭資26萬餘元，並依違反《選舉選罷法》等罪嫌向法院聲請羈押，但高雄地院裁定盧男以5萬元交保候傳，並且持續追緝組頭到案。

高雄地檢署日前接獲高雄市政府警察局刑事警察大隊報告疑有在陸台商透過在台共犯，在高雄市三民區經營地下選舉賭盤簽注站，由主任檢察官林俊傑指派檢察官趙期正指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊與三民第二分局組成專案小組偵辦。經詳加蒐證後，於3日前往高雄市三民區、鳳山區共2處執行搜索，當場查獲手機1支、支票簿4本、電腦1臺、點鈔機1臺及賭資新臺幣26萬5700元等物，並同步拘提在台組頭被告盧姓男子、傳喚賭客王姓、許姓男子到案。





▲地下簽賭站甚至還有點鈔機 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經檢察官訊問後，發現孫姓台商透過在台盧男擔任下盤，從2019年10月間起，將總統候選人得票數結果設為賭博標的，分別以「西瓜」、「藍莓」當作總統候選人代號，利用LINE、微信等通訊軟體對外招攬在陸台商、台灣賭客及接受下注後，再轉單向孫姓組頭簽注。截至目前，已經累積至少已接受43萬元的投注金額，賭客每下注1萬元，盧姓被告可再從中抽取水錢150元。

訊後盧男涉犯《刑法》第268條聚眾賭博、第142條妨害投票及違反總統副總統《選舉罷免法》第90條以他法傳播不實之事意圖使人不當選等罪，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押，法院審理後，認無羈押必要，裁定以5萬元交保候傳，檢警則持續追緝孫姓組頭到案。