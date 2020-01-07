桃園掃街拜票　柯文哲：秉持民意「共榮」才是政治根本

▲民眾黨主席柯文哲7日為桃園第一選區立委候選人陳泓維掃街拜票。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統大選與立委選舉進入倒數，台灣民眾黨主席柯文哲7日下午為桃園第一選區立委候選人陳泓維掃街拜票，柯文哲指出，民眾黨與國、民兩大黨與其他小黨不同，最大特色是「共榮」，不以政黨利益去犧牲國家利益、不以短期利益犧牲長期利益、不以少數利益去犧牲多數利益，人民才是政治的根本。

選舉開跑至今，柯文哲7日首次為黨籍立委候選人在北桃園掃街拜票，柯文哲受訪時表示，北桃園這個地區以閩南人為主，客家人、原住民、外省人與移工人數在全台算最多，屬於多元社會，在一個多元社會更需要和諧相處，這就是台灣民眾黨主張的共榮社會下的國家治理，台灣在多元社會要用共榮方式，來解決台灣因多元產生的對立問題。

▲台灣民眾黨主席柯文哲7日在桃園市蘆竹區受訪時表示，民眾黨強調秉持民意與共榮、心存善念盡力而為。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲解釋，民眾黨的特色與國、民2黨與其他各小黨不同，就是強調「共榮」，人民才是政治根本，清廉、勤政、愛鄉土、愛民等四項要求，要把民眾需要擺在第一位，秉持民意價值決定政策就好了，要達此目標，就需心存善念、盡力而為。

柯文哲還說，最近常研究，治理國家，若能「清廉、勤政、愛鄉土」再加上「愛民」就更完美了，他高舉國家治理大旗，台灣多元社會要以共榮方式，民眾黨與國、民等其他政黨不同最大特色是共榮，不以短期利益犧牲長期利益、不以政黨利益犧牲國家利益，不以少數利益去犧牲多數利益。

▲台灣民眾黨主席柯文哲7日為桃園第一選區立委候選人陳泓維掃街拜票，受訪後與選民合影。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，媒體詢問「世代對立和外傳黑韓之後可能轉為黑柯」的看法，柯文哲認為，第一次世代對立是2014年的太陽花學運，那一次世代對立是最嚴重的，現在不會是最嚴重，之後再2016與2018年的對立，世代對立的浪頭已經過了，現在不是最嚴重。

柯文哲最後強調，黑柯的產業鏈在2016年3月第一次、2017年9月第二次，這是意料中的事，這麼大的產業鏈閒著也是閒著，產能這麼大的產業鏈，放在那裡也是可惜。

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