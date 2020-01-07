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牧場溜滑梯拍照...女遊客重摔成極重度身障！　負責人遭起訴

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▲桃園市某知名牧場去年1月間有賴姓女遊客在園區溜滑梯設施拍照時摔傷導致頭部重創，送醫急救成極重度身障。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市某知名牧場去年1月間有賴姓女遊客在園區溜滑梯設施拍照時摔傷導致頭部重創，送醫急救成極重度身障。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某知名牧場去年1月間賴姓女子與家人聚餐造訪，下午陪同兒童在溜滑梯設施拍照時不慎摔倒，導致頭部受到重創，送醫急救後被診斷出成極重度身心障礙，賴女先生認為牧場設施沒有明顯安全告示因而提告；檢方認為，溜滑梯設施周圍未設輔助攀爬、安全通道與警告標語等設施，認定牧場江姓負責人疏於注意導致賴女受重傷，7日偵結依過業務失傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，51歲的江姓男子在桃園市某區開設牧場，牧場內有餵食動物與部分溜滑梯等親子遊樂設施，去年1月25日下午4時許，賴姓女子協助兒童在溜滑梯設施拍照時，不慎在斜坡上摔倒，頭部撞到突起異物導致受傷，送醫急救後導致顱內出血、硬腦膜下出血，經醫護人員搶救，包括林口長庚等醫院診斷出罹患極重度身心障礙。

事後賴女丈夫發現妻子摔傷後變成生活無法自理，憤而對江姓負責人提告業務過失傷害，警方偵訊時，包括吳姓與范姓等證人都指證牧場確實在溜滑梯設施沒有輔助攀爬、安全通道等設施，也沒有使用安全警告用語等提示。

檢方偵訊時，牧場負責人江姓男子坦承賴女當天在場受傷之事實，遊客入園也沒有導覽解說；檢方參考衛福部委託法人靖娟兒童安全文教基金會製作的「兒童遊戲場安全工作指引手冊」相關規定，業者都未在園區設施附近設立解說用語等，偵結依業務過失傷害罪嫌將江男提起公訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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