桃園轎車路口衝撞轉彎機車　騎士彈飛半空「機車噴飛百公尺」

▲桃園市中正路與南平路口處6日深夜發生轎車撞倒轉彎機車意外，消防人員緊急幫騎士包紮止血。（圖／翻攝自桃園爆報臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子6日深夜駕車行經中正路口處不慎撞上左轉機車，機車騎士被彈飛落地受傷，機車則被撞飛至百公尺左右，因過程被路過網友PO上臉書，還有網友說，第一次看到騎車被撞飛至百公尺外，不知道騎士傷勢如何？警方指出，受傷騎士脊椎受創，已送醫急救中，肇事原因還有待釐清。

▲桃園市中正路與南平路口處6日深夜發生轎車撞倒轉彎機車意外，轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，6日深夜23時6分許， 51歲的唐姓騎士騎車沿中正路左轉南平路口時，與30歲邱姓男子駕駛轎車發生碰撞，因雙方速度都不慢，騎士被撞飛十餘公尺後倒在外側車道上，機車則被撞到百餘公尺外，轎車車頭也嚴重毀損。

意外發生後，員警趕抵現場處理，發現唐姓騎士脊椎受創無法站立，右小腿有撕裂傷，救護人員緊急為唐姓騎士包紮止血後送醫急救，轎車邱姓男子則未受傷，肇事責任尚待釐清中，雙方經測試均無酒精反應，研判雙方經過路口處時可能未減速慢行，導致事故發生，目前肇事原因仍待釐清中。

▲桃園市中正路與南平路口處6日深夜發生轎車撞倒轉彎機車意外，機車被撞飛至百公尺遠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在事發第一時間目擊後，將現場狀況PO上《桃園爆報》臉書粉絲專業討論，有網友說「撞擊聲音超大聲的，連20層樓都聽得到、願騎士平安無事、中正路與南平路路口設計不良，建議將行人綠燈與車輛綠燈分開通行、機超被撞飛百公尺…」

桃園警分局7日表示，受傷唐姓騎士脊椎受創後已送醫開刀治療，肇事原因則必須透過監視畫面釐清中。

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