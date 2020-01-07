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YouTuber實測「性能怪獸」Mac Pro玩遊戲　結果令人失望

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▲▼Mac Pro。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果去年推出新版Mac Pro。（圖／達志影像／美聯社）

 記者王曉敏／綜合報導

蘋果電腦在遊戲方面一直相對弱勢，不過蘋果去年推出了新版Mac Pro，號稱是一款可完成編程、影音剪輯等多重繁重任務「性能怪獸」，一些用戶期待，該機款也能應付一些號稱「效能殺手」的遊戲。但日前有YouTuber以基礎配置的Mac Pro實測遊玩一些遊戲後，結果令人失望。

蘋果Mac不適合用來玩遊戲是個許多人都知道的事實，因為其規格及macOS系統並無太多遊戲支援。但即便用戶不以玩遊戲的理由購買Mac電腦，一些擁有Mac電腦的用戶仍會想載入一些遊戲來玩玩。YouTuber尼爾森（Quinn Nelson）日前在其頻道Snazzy Labs上發布了以蘋果入門級的新版Mac Pro玩遊戲的實測，但結果顯示，在特效全開的情況下，大多數遊戲都無法在1440P解析度達到幀率30fps的畫面。

尼爾森的Mac Pro為入門配備，也就是搭載3.5GHz8核Intel Xeon W處理器，配備32GB RAM、AMD Radeon Pro 580X 8GB GPU及256GB SSD。尼爾森透過Boot Camp在Mac Pro上運行Windows來進行測試，但即便在此環境下，測試結果仍不盡理想。

尼爾森認為，其中最主要的問題在於蘋果決定在Mac Pro的入門版本中使用AMD Radeon Pro 580X GPU。他指出，對於影音編輯及其他相關操作來說，這顆GPU不是個太差的選擇，但考慮到Mac Pro的售價，蘋果本應該有更好的選擇。

不過幸運的是，Mac Pro配備了擴充插槽，讓用戶可自行升級裝置。尼爾森以售價約400美元（約新台幣1.21萬元）的AMD 5700XT GPU進行測試，遊戲體驗隨即獲得顯著的改善，遊戲的幀率更可接近100fps。

科技網站《9to5Mac》指出，如果要玩遊戲，Windows PC仍是玩家的最佳選擇。不過Mac Pro用戶仍無須灰心，升級GPU後仍可達到不錯的效果。而非Mac Pro用戶，也可透過Thunderbolt 3連接的eGPU來提高性能。

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