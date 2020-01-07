英國O2電信網路出狀況　iPhone XR用戶無法上網、打電話

▲iOS更新常出現問題。（圖／翻攝自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

英國廣播公司BBC報導，iPhone XR無法正常在英國電信商O2的網路運行。根據多則Twitter上的文章，O2電信商用戶每天都遇到iPhone XR多次訊號中斷的問題，無法撥打和接聽電話，以及收發訊信，也無法藉著LTE連接使用應用程式。

O2是西班牙電信英國公司（Telefónica UK Limited）的簡稱，在英國是僅次於英國電信旗下公司EE的第二大電信商。O2的發言人告訴英國廣播公司BBC，它們正在處理這個狀況，解決影響了某些使用iPhone XR‌客戶的暫時性問題」。

O2未說明有多少客戶受到影響，但它們表示重開機可以暫時解決這個問題。

一位受影響用戶表示，O2客服告訴他，雖然目前尚無法得到證實，但可能是Apple的iOS更新導致了這樣的問題；而這位用戶獲得一個月的免費網路資費做為補償。

另一位用戶Jim Jimley告訴BBC，他在12月16日注意到網路有問題，之後，幾乎沒有任何手機網路訊號，它可能每天只有發出一兩次微弱訊號。

蘋果公司表示，希望遇到O2訊號問題的iPhone XR用戶都能夠與Apple支援聯繫，以瞭解問題並解決。



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