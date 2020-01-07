高盛：蘋果今年股價將下跌近35%　獲利表現將不如市場預期

▲高盛（Goldman Sachs）預估蘋果今年股價將下跌近35％。（圖／取自高盛官網）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒 9TO5Mac 報導，高盛（Goldman Sachs）的首席股市策略師David Kostin認為，2020年股市將會是更加艱難的一年，隨著勢頭減弱，蘋果公司（AAPL）今年股價可能下跌近35％。

蘋果市值一年內翻了一倍，市值擴大至1.33兆美元，David Kostin認為這漲幅太誇張，包括第四季31.5％的漲幅。David Kostin預測蘋果的股價可能下跌，

「2019年Info Tech的回報率為50％，是所有行業中最好的，並且佔整體指數上漲的32％。而金融業（＋32％）和通訊業（＋33％）的增長超過了市場。」David Kostin在報告中寫到。

高盛估計，蘋果今年的利潤將遠遠低於華爾街的預期，並認為未來兩年內蘋果的收益成長與其他市場的增長率大致相同。該報告預測，蘋果今年股價將跌至192美元，較現在的市價下跌34.6％。

▲Wedbush認為與Apple Card合作的銀行不必悲觀。（圖／截自蘋果官網）

但並非大家都這樣認為，Wedbush預估蘋果股價不會下跌，反而在年底前還會在350～400美元之間波動。它們認為蘋果今年將推出的5G iPhone和強勁的服務增長會推動更大的消費需求，假期間的銷售將更加強勁。

隨著去年11月進入備受期待的5G升級週期，裝機的需求在3月／6月季將會繼續保持，且儘管逢美中貿易戰，iPhone 11在美國和中國仍都有增長。再加上AirPods驚人的表現，即將到來的一季將會有明顯的上漲。

Wedbush表示，蘋果在過去一年中超過80％的歷史性漲幅之後，帶來許多正面的影響。根據它們對亞洲市場的觀察，今年上看近2～2.2億部5G iPhone轉型。

蘋果今年初股價達到300美元，是2019年低點的兩倍，且市值又已達成下一個一兆美元的三分之一，市場氣氛總體看來樂觀，因此與Apple Card的合作銀行似乎也不必太擔心。



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