民進黨團酸韓國瑜「外交能力超強」　參選9個月得罪5大洲95國

▲民進黨團召開「要讓韓國於代表台灣嗎？韓假總複習系列，外交穿心箭得罪95國」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2020大選進入倒數四天，民進黨立法院黨團7日召開「要讓韓國於代表台灣嗎？韓假總複習系列，外交穿心箭得罪95國」記者會，黨團幹事長管碧玲諷刺國民黨總統候選人韓國瑜「外交能力超強」，在短短九個月內射出穿心箭得罪5大洲共95國，直言「這就是韓國瑜的能力」。

民進黨團整理出韓國瑜過去九個月間的「韓語錄」，包括「阿爾卑斯山旁的不丹人都傻傻的」、「漫威要把我的故事畫成漫畫」、「我等了日本人25分鐘」、「那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟」、「南韓不生小孩」、「瑪莉亞怎麼變老師？」、「鳳凰都走了，近來一堆雞」、「歐盟將能視為綠能」、「德國在思考廢核是否正確」，以及「非洲黑人家裡需要放蘭花嗎？」。

▲民進黨團召開「要讓韓國於代表台灣嗎？韓假總複習系列，外交穿心箭得罪95國」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



洪申翰表示，韓國瑜常常說自己最害怕的事情就是「世界忘了台灣、台灣忘了世界」，但他讓世界記起台灣的方式，往往都是自己一開始胡說八道，然後逼得其他國家的外交代表、駐台單位非出來打臉不可，「他就是用胡說八道、逼別人打臉的方式讓這些國家非記起台灣不可」。

洪申翰說，韓國瑜還不斷說是教育專家、重視國際觀要與國際接軌，但卻要大家母語回家學，「這就是他重視國際觀的結果，用荒謬無知的國際知識，成為讓世界記起台灣的方式」，根本就是讓大家記起唬爛、歧視的台灣。

洪申翰也指出，韓國瑜先前稱漫威要將其故事畫成漫畫，卻被官方打臉說不知有此事；說德國正在思考廢核政策是否正確，卻獲得德國在台協會打臉；稱北韓繼續軍事演習南韓就不生孩子，最後也被駐韓記者打臉，表示就換有國安危機，也跟生不生孩子一點關係都沒有。

▲民進黨團召開「要讓韓國於代表台灣嗎？韓假總複習系列，外交穿心箭得罪95國」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



吳玉琴批評，韓國瑜先前曾說「瑪莉亞怎麼變老師」，結果讓菲律賓馬尼拉經濟辦事處深表遺憾；一席「鳳凰都走了，近來一堆雞」也讓印尼網友無法諒解，讓不少印尼、菲律賓的朋友都認為韓國瑜的失言「是對他們的侮辱」。

葉宜津則指出，台灣縱使目前三座核電廠「火力全開」也不到5％的供電，質疑韓國瑜若要將核電提高至20%，「難道你還要蓋核五、核六」？此外，有關核廢料到底要擺在哪裡，韓國瑜也都應該說清楚幾明白，因為核電其實不算乾淨、可負擔的能源，正因為核廢料無法處理，所以歐盟也跳出來打臉韓國瑜。

葉宜津強調，德國已經很清楚明白地說，2022年要達到不使用核電的目標，韓國瑜連什麼叫綠能、再生能源都搞不清楚，整個團隊只知道核電，完全不負責任，也沒有清楚告知核電從何而來、核廢料如何處理，「這樣的國政團隊根本沒辦法擔負起國家的能源政策」。

▲民進黨團召開「要讓韓國於代表台灣嗎？韓假總複習系列，外交穿心箭得罪95國」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



周春米也說，台灣與日本之間不管官方或民間的交流都非常密切，大家都了解日本人非常守時，結果韓國瑜把自己遲到的責任灌到日本人身上，「不僅對雙方友誼是重大傷害，也展現出他對相關的人事非常不尊重」。此外，韓國瑜還用「瑪莉亞」踐踏外籍勞工對台灣的幫忙與奉獻，也讓台灣奮鬥多年的女性平權又倒退一步，顯示韓國瑜不管在市長或是總統的位子上都是不受信任的。

洪申翰則補充，很多年輕人對韓國瑜下的註解就是「唬爛不用錢」，大家都很清楚韓國瑜是怎樣的表現，「今天他用膝蓋走路很好笑，我們就讓他留在脫口秀節目繼續用膝蓋走路」，但他強調還是要選出真正能代表台灣的總統與政府，不該讓韓國瑜這樣的人變成以後世界恥笑台灣的理由。

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