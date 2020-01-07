李佳芬東京看球沒見楊蕙如？　謝長廷PO照：有什麼好否認？





▲謝長廷PO楊蕙如的貼文。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

政治中心／綜合報導

駐日代表謝長廷7日在東京被問到「卡神」楊蕙如的相關問題時，提及楊蕙如跟韓國瑜太太李佳芬一起看世界12強棒球賽，遭到韓競辦回批「公然說謊」。對此，謝長廷7日晚間於臉書貼出楊蕙如的貼文，回擊「有什麼好否認的？」

謝長廷7日上午受訪時強調，外界傳言他跟楊蕙如的事，很多都是謠言，上次見面是在世界12強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，他是跟韓國瑜的太太一起看。」媒體繼續追問楊蕙如跟蘇啓誠的事情，謝長廷僅說「很多事情不要講好不好。」

對此，韓國瑜競選辦公室表示，李佳芬拜訪東京僑界，在當地僑領安排下觀球賽，從頭到尾都沒有見到楊蕙如，謝長廷作為駐日大使，公然說謊，以後如何與僑領互動，他的話還有誰要信？

到了7日晚間，謝長廷又於臉書貼出楊蕙如拍李佳芬的圖片，只見楊蕙如說「哇X～李佳芬坐我附近！」而謝長廷則表示，「我說去年11月16日楊蕙如和李佳芬在東京巨蛋同場看球是客觀事實，她在臉書也曾有照片紀錄，有什麼好否認的？」

謝長廷提到，「這只是要證明楊蕙如是來看棒球比賽，而不是藍營抹黑的『來和謝長廷串供』，藍營憑她來東京一事就可以編造那麼可怕的故事，那麼同場看球不是可以有更多想像空間嗎？難怪韓營那麼急著否認。」