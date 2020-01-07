影／8旬老婦轉PO中選會假消息…被警察找上門　網掀正反論戰：被約談剛好！





▲蔡正元po老奶奶被警方找上門的影片。（圖／翻攝自蔡正元臉書粉專影片）

政治中心／綜合報導

國民黨近日接連舉行記者會，質疑檢警單位查藍不查綠、綠色恐怖戒嚴等；國民黨副祕書長蔡正元甚至在臉書上貼出一支短片，只見一名老奶奶被警察約談，直批「連80歲老太太也不放過！」然而網友們卻發現，該名老奶奶是因為在網路上轉貼假消息，違反《社維法》，紛紛在底下留言「被約談剛剛好而已」。

蔡正元2日在臉書上表示，「蔡英文查水表，連80歲老太太也不放過！」並且貼出2分33秒短片。根據影片顯示，老奶奶看見門口有警察，先是詢問「有什麼事情嗎？」警方則回應「這裡有單子要給您看一下…」老奶奶請警員念給她聽。

影片指出，警方表示「台灣市政府警察局八德分局的通知書啦！案由是《社會秩序維護法》，被通知人是何xx，是您本人對嗎？」老奶奶秒答「是！」警察接著跟老奶奶對一下基本資料後，提及這份通知書要請老奶奶簽名，「因為你有在網路上不當言論，我們有擷圖下來，要麻煩您到派出所去說明一下這樣子。」

影片顯示，老奶奶詢問「是發生什麼事情？」警察回應，「你po文時間是民國108年12月19日，內容是『作票、監票、廢票太多綠奧步，常在每個步驟。中選會今年改了規則，全換成新的綠滋滋票所人員，投完票不報實領總票數，所以不知道總票共領了多少？空白票多少？』內容大約是這樣啦！等於是在中選會的事情啦！這有污辱到中選會，有不當言論。」

影片尾聲，老奶奶說自己只是轉po，那麼多人都在轉po，有辦法把所有人都叫來嗎？警察強調，所有人都會叫，老奶奶只是其中一位。老奶奶回應，「其實我也不懂什麼中選會！我只是說轉po一下，那要判多重的刑罰？」警察回答「這不會判，這沒有刑罰問題，是《社會秩序維護法》問題！我們今天是針對這事情來找您的，這個沒有什麼，做個筆錄，我們回報上去，這樣就好了！只是請您來說明當時狀況而已啦！」

蔡正元在臉書上分享此影片後，一開始網友們站在老奶奶這方，直批「太離譜了！這的確是恐嚇言論自由！」、「反惡法，反查水錶，救阿嬤」、「這個老太太是犯了什麼滔天大罪」、「看來比香港政府還狠」。不過後來有越來越多人反對蔡正元言論，質疑「很會帶風向」、「不懂就亂分享，真的可撥」、「造謠不是言論自由」、「愚蠢又無知的老婦人，造謠活該；員警態度良好，值得肯定」。

面對近日不斷被批評「綠色恐怖」，蔡英文競選辦公室也在6日召開記者會，蔡英文連任辦公室發言人簡舒培回應，國民黨一直說有檢調單位去查案是所謂的查水表，但事實上這些造謠足以危害台灣的民主，撕裂台灣社會，所以希望國民黨不要為了自己一時選舉利益，混淆視聽、包庇造謠者，讓台灣的民主受到嚴重的衝擊。

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