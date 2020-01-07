青年不投票是在哈囉？　賴惠員跟上潮流猛催年輕選票

▲民進黨立委候選人賴惠員，在新營區民權路口「是在哈囉」看板旁召開記者會，呼籲大家在1月11日出門投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨立委候選人賴惠員，近日在幾個交通繁忙區掛起看板，上面寫著「請問不回家投票是在哈囉？」成功吸引年輕族群注意，期盼能夠喚醒他們對民主的重視並拉升投票率，7日上午10時半在新營區民權路口「是在哈囉」看板旁召開記者會，呼籲大家在1月11日出門投票。

賴惠員表示，年輕人的投票率比較低，原因之一便是輕視選票的力量，認為選舉無法改變台灣的政治現狀。但是要鄭重呼籲，不投票就是放棄自己的發言權，請大家真的不要小看自己的力量，綿薄之力累積起來，也會有巨大的影響力。

賴惠員說，民進黨政府過去3年多不計毀譽，堅持走在正確的道路，我們可以看到，不管是國家主權、經濟投資還是民生生活都有明顯的改善，儘管這段期間的改革無法讓每位國人滿意，不過我們會深切檢討、反省、改進，期待未來帶給人民更好的生活。



賴惠員指出，台灣社會現在就像是一場拔河比賽，我們帶著一股衝勁想讓國家更進步，更邁向國際，卻有一股保守力量想要把我們拉往中國。台灣價值在4年前贏得這場拔河，現在不僅要維持改革步伐，更要進一步往前走。在這個關鍵時刻，我們要集結每張選票來團結勝選。



賴惠員最後打趣地說，年輕世代是這一年來最反韓國瑜的族群，「國瑜草包」、「墅民總統」等等調侃語言都出自於他們的創意發想，所以最後要向廣大的青年朋友喊話，「這一年來罵韓國瑜罵得這麼兇，卻不回家投票，真的是在哈囉（哈囉，另類解釋…哈啦+囉唆）？」。

►就算爬到樹上！妳還是很美