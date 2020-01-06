再談看女同學小腿！韓國瑜「不覺得失言」：15歲不懂…我是老僧入定





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日提到，國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈；韓國瑜此話一出，立刻引起外界熱議，部分女性網友直言「很變態」。對此，韓國瑜6日表示，當年15歲的他根本不懂男女之間的事，他只是在介紹自己短短人生歷史而已，跟失言有什麼關係？

針對韓國瑜5日說出，看女同學又白又漂亮的小腿，導致成績一落千丈去唸放牛班。韓國瑜6日接受電視專訪時表示，「好可怕！黑韓產業鍊真的到不可思議的境界！」那年自己才15歲，完全不懂男女之間的事，只是男女合班時，看到前方女同學的小腿好白而已，這是真實敘述、自己是「老僧入定」，但卻有人想成，韓國瑜當總統後女性職員要穿長褲，「這落差何其巨大？」

韓國瑜提到，自己就是很真的個性，但政治圈只要政黨不一樣，就可以把人一路黑到底，這樣政壇最後只會有兩種人，一種是戴著面具、看起來永遠純真無瑕的人，另一種就是像他一樣真誠的人。

被問到真誠比較容易造成誤解，會不會覺得看女同學小腿是自己失言了？韓國瑜說，「我一點都不覺得失言！我是形容我讀書交友狀況、心路歷程！一般來講叫『少年維特的煩惱』，就是我15歲短短人生歷史而已，這跟失言有什麼關係？」

韓國瑜質疑，這樣難道是鼓勵政壇充滿「偽君子」嗎？最後大家都不敢講，然後表現出很清高的樣子，卻不食人間煙火，「我們需要這種社會嗎？」

至於接待外賓會不會也如此真性情？韓國瑜說，他不擔心這個問題，因為接待外賓會維護基本國格的尊嚴，自己過去讀大學、研究所就負責一些接待外賓事務，知道內外是有差別的。自己過去跟英國大使聊天時，還拿速食店薯條來比喻台灣，希望兩國能簽FTA，認為人與人之間互動要有溫度，若照稿念，人與人的互動就不會這麼親。

主持人追問，但是談到跟「性」有點接近的事，是不是比較容易造成誤解？韓國瑜反問「哪裡接近？」並以老和尚背女人過河的故事來舉例，有一個美女在河邊過不去，老和尚把她背過去，結果被小和尚問「為什麼可以背女孩子？」老和尚則回答，「我都忘記那女的了，你怎麼還記得？」

韓國瑜提到，所以是主持人認為性，還是他認為性？自己只是分享15歲少年成長過程，跟性騷擾或性暗示有何關係？老和尚已經忘記了，但小和尚卻還記得。