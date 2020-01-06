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10年前北上爭取興建蘇花改　10年後傅崐萁再爭取打通國道6號

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▲▼傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚參加蘇花改通車典禮。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

▲▼傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚參加蘇花改通車典禮。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當年與萬名鄉親北上力爭蘇花改的花蓮縣前縣長傅崐萁，十年後的今天應邀參加蘇花改通車典禮，誠摰感謝花蓮鄉親團結一心，感謝蘇花改所有工程團隊辛勞，完成蘇花改善工程。傅崐萁強調：「儘快打通國道六號，更是行政院及新任國家元首責無旁貸的工作。」

傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚在典禮結束後接受媒體採訪，傅崐萁感恩指出，十年前，花蓮人大團結，北上總統府、行政院、環保署抗爭，正式表達後山人需要一條完整安全回家的路，之後蘇花改順利動工，從2011年1月11日動工，至2020年1月6日通車，前後三千多個日子，代表工程團隊投入辛勞，感謝所有工程團隊辛勞，順利完成蘇花改，當然這只是一個開始，我們要感謝的人還很多，從花蓮鄉親的團結至工程團隊的進行，一棒接一棒完成，今天能夠正式通車。

▲▼傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚參加蘇花改通車典禮。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁表示，雖然蘇花改一期的完成，代表三個路段的銜接。但在其他尚未改善的部分，包括國道五末端至蘇花改頭、東澳至南澳、和平至和中、大清水至崇德、崇德至新城等五段，亟待中央儘快完成省道改善，讓花東人能夠平安回家。

傅崐萁同時指出，如何開放第二個車道，讓機車騎士能夠順利行駛蘇花改，這個也是未來要積極研究方向。蘇花改二期現在叫蘇花安，正在進行可行性評估，希望中央這個腳步盡快加快。畢竟一條完整安全回家的路，目前蘇花改已做第一期，第二期是花蓮人殷殷期盼的，這不只給花蓮人走，也是全國鄉親都需要這條安全回家的路，我們希望二期加快腳步，能夠盡快的規劃，迅速的來動工，並且以現在的工程技術，應該不必再用九年，用更短的時間就可以完成。

▲▼傅崐萁和花蓮縣長徐榛蔚參加蘇花改通車典禮。（圖／傅崐萁辦公室提供，下同）

傅崐萁強調，打通國道六號，讓台灣東西城市連結起來，可以均衡東西部發展。

傅崐萁同時表示，省道歸省道，還有環島高速路網，也是大型車輛行駛的。環島高速路網政府必須興建，才能從蘇澳到花蓮、台東至屏東加以貫通，這樣子，所有返鄉的孩子、全國的遊客都可以騎著機車，甚至自行車走在這條道路上了，能夠輕鬆慢活自由的來到花東。所以，環島高速路網、蘇花改二期，希望中央儘快完成。

傅崐萁強調，打通國道六號，讓台灣東西城市連結起來，這也是最重要的道路，可以均衡東西部發展。這是行政院及新任國家元首責無旁貸的工作，希望儘快打通國道六號，讓東部發展不再落後，讓花蓮台東能夠迎頭趕上，讓孩子們不再北漂、南漂，能留在花蓮在地工作是我們共同努力的方向。

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