女同學名字曝光！韓國瑜看小腿掉到放牛班　黃創夏「4字成語」爆出她名字

▲韓國瑜自爆看女學生小腿，掉到放牛班去。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日會同立委候選人柯志恩、林國春在新北造勢，他在造勢會場上自爆，自己國中看女同學的小腿，最後掉到放牛班去，引起各界議論。而這也讓資深媒體人黃光芹在臉書上爆料，女同學的名字叫「淑華」；媒體人黃創夏也在臉書上諷刺，「本周最新成語：『淑華自危』！」

韓國瑜在致詞時提到，自己約50年前在板橋海山國中念書，前面坐了一個女孩子，小腿又白又漂亮，導致他的注意力都在這雙腿上，成績一落千丈，從全校最好的班級掉到國三的放牛班。

▲黃創夏疑似在臉書曝光女同學的名字。（圖／翻攝黃創夏臉書）



韓國瑜「又白又漂亮的小腿」言論說出，立刻引起網路熱議。網紅館長、民進黨立委王定宇及媒體人邱明玉都發言指出，韓國瑜在公眾場合說出這種言論相當不好。對此，韓國瑜競辦發言人王淺秋回應，這是一個成長的過程，「女生也會偷看帥哥嘛！」

事件引起議論後，資深媒體人黃創夏也在臉書上嘲諷，「本周最新成語：『淑華自危』！是誰的小腿害他掉到『放牛班』？」至於黃創夏為何會說出「淑華自危」？是因為韓國瑜競選高雄市長時，曾接受口述專訪出書，他當時提到，「我前面坐了個叫淑華的女生，腿長得特別好看」，黃創夏「淑華自危」的說法可能就是由此得來。

此外，資深媒體人黃光芹也在臉書上貼文說明，韓國瑜偷看女同學小腿已經不是第一次說，「他老講這些，都沒有別的好講。那女孩也叫淑華，倒楣死了！另外，黑人家裡的蘭花，他也講了好幾次。」

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