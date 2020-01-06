陳吉仲台南訪視將軍、北門　賴惠員偕同聆聽農民甘苦心聲

▲行政院農委會主委陳吉仲，市議員蔡蘇秋金、民進黨立委候選人賴惠員陪同，前往將軍、北門兩區的農會舉行座談會，聽取基層農民的心聲與意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院農委會主委陳吉仲6日下午到台南，在市議員蔡蘇秋金、民進黨立法委員候選人賴惠員的陪同，前往將軍、北門兩區的農會舉行座談會，一方面聽取基層農民的心聲與意見，一邊也針對賴惠員的冷鏈加工暨運銷中心政見、也同時要對日前台灣鯛價跌以及近日胡蘿蔔農損、虱目魚災損議題進行討論。

在賴惠員的主持下，許多農漁民向陳吉仲反映，從去年年底的台灣鯛價崩的事件來看，當時漁獲大增卻因外商正值耶誕連假而無銷售通路，加諸當地冷凍廠空間已滿，讓養殖戶一時人心惶惶。

不過賴惠員表示，幸虧農委會與台南市府的漁政單位對此事件反應迅速，媒合地方2家養殖協會逐戶收購，稍解燃眉之急。不過，此方法只是事後處理而非事前預防，希望未來能擇地建設冷鏈暨運銷中心，能夠讓農漁民安心收成，並且提供工作機會。

陳吉仲回覆，農委會的預算充足，能夠補助設立冷鏈及加工廠，但是進駐團體的經營方式必須要能夠配合農委會相關政策，確保市場價格能夠平衡調節。至於農民提到先前虱目魚損失的部分，希望以現金直接補貼，陳吉仲認為，這只是治標不治本的作法，無法讓農民真正提高收入，在這次選舉過後，農委會亦將會同農會與其他團體，一同向各地超商或合作社溝通，以契作方式來搭建通路，確保農漁民收成後可順利售出產品。

陳吉仲也回應胡蘿蔔的補助方式，只要在10天內向區公所申請現金救助金，經過審核通過便可領取36000/1公頃、有機質肥料補助30000/1公頃與慣行肥料12000/1公頃，期盼幫助農民有效恢復農田地力，為下一期作物做準備。最後，農業是看天吃飯的行業，為了因應氣候的多變性，希望賴惠員可以與當地農會共推農業保險，讓農民面對災損時，能夠有最低保障的收入。