「查水表」情事頻傳？　桃園市議會藍營：拒絕綠色恐怖

▲「查水表」情事頻傳？桃園市議會國民黨團拒絕綠色恐怖。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選投票日逼近，針對各地警方約談民眾「查水表」情事頻傳，桃園市議會國民黨團6日召開記者會，抨擊民進黨蔡英文政府侵害人權、扼殺言論自由，現場並提出明顯違反社維法的影片及臉書公然造謠內容，要求出席記者會的警方處理，原本警方支吾閃鑠其詞，經一再逼問，才同意搜集證據報請檢方處理。

黨團書記長梁為超表示，民進黨不斷違背過去所強調的民主精神及言論自由，民眾只是轉貼一則新聞，警方就上門關心，而且只辦藍不辦綠，他質疑警方已經變成政黨打手，這種選擇性辦案黨團及所有民眾無法接受。

▲桃園市議會國民黨團，拒絕綠色恐怖。（圖／市議會國民黨團提供）

市議員「村長」詹江村則是砲火全開，他說，現在對民進黨或蔡英文不利的訊息，就會被查水表，他及總統候選人韓國瑜在網路上被嗆槍殺，提告多次，檢警均以臉書是境外公司難以查辦，為什麼有人竄改維基百科內容，3天內就被搜索，難道此時境外公司就不需公文往返了嗎？

詹江村及梁為超也質疑，臉書上最近出現投給誰就是投給吳斯懷、就是投給中共，還有投給誰就是一國兩制，以及如果讓國民黨執政或立委多一些，共產黨就可以在路上殺人的言論，有無違反選罷法或社維法，這種造謠永遠都沒事，但韓國瑜支持者只要轉貼一則訊息就會被查水表，

黃敬平則當場檢舉，民進黨立委候選人蔣絜安在平鎮區金星里的造勢晚會場合，助講人公開說，如果給韓國瑜當選，人民解放軍就會在各鄉鎮進駐10萬人，這項謠言，已製造民眾及社會恐慌，是否有影響社維法，警方有主動追查偵辦嗎？

針對共產黨路上殺人及解放軍進駐言論，市警局刑警大隊長邱紹洲指出，打假訊息需要有人提出告訴或由行政機關交查，但這些案子，到目前沒有人提出告訴，警方堅持要依照社維法第63條處理。警方說法，遭到詹江村、梁為超、黃敬平等人回嗆，散播不實訊息，社維法何時要受害人提告，他們要求警方以專業判斷，明顯造謠的事實，警方應該主動查辦。

原本邱紹洲支支吾吾，經議員一再逼問，才說出散播不實訊息，「應該」已違反社維法，他們會搜集證據後，報檢察官處理。

黨團市議員劉茂群、陳美梅、林政賢、涂權吉、張桂綿、林昭賢、簡志偉等人，也批評民進黨蔡英文政府，不顧憲法保障的秘密通訊及言論自由，以打假消息為由，大肆約談平民百姓，各地警方配合上級要求，全面跨區辦案，造成人民恐懼及寒蟬效應，希望警方能夠抗拒，不要配合上級去查人水表，希望不要因為選舉，讓民主、自由成為執政黨掌控的工具。

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