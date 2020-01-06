新北漢子跨界輔選　侯友宜力薦費鴻泰：請支持「警界好女婿」

記者陳弘修／台北報導

2020大選倒數5天，國民黨超級助選大將、新北漢子侯友宜市長6日下午特別跨界助選在地方上受到選民肯定的國民黨立委費鴻泰。侯友宜熱情地向民眾推薦，最專業問政，用心服務的③號費鴻泰，懇請鄉親堅定支持他「拉票、催票、投票」。

為了替好友費鴻泰在台北市第七選區（信義、南松山）衝刺選情，侯友宜6日一起跟著車隊掃街拜票，展現兩人的「厚友誼」，他在一抵達費鴻泰競選總部也獲得民眾熱烈歡迎。

侯友宜表示，他與費鴻泰認識20多年，費鴻泰是「警界好女婿」，從政多年始終如一，一直認真問政、用心服務，他百忙之中前來與費鴻泰掃街拜票，就是要拜託鄉親，一定要繼續支持，讓費鴻泰在立法院持續推動福國利民的法案，有認真專業的立委，才能有貼近民意、富強國家的政策。

除了侯友宜的力挺外，國民黨台北市議員徐巧芯今6日在信義南松山區也搭乘坐吉普車向民眾道早安、拜票，拜託選民將手上寶貴的一票，投給最認真服務的費鴻泰，讓費鴻泰繼續支持鼓勵年輕人發展的政策，協助青年人將他們的創意落實進而創業，讓青年對未來有希望，讓國家有未來。

另外，在選前黃金周末，國民黨「最強女力」市議員王鴻薇也特別陪同費鴻泰到寺廟參香祈福，接著到市場拜票，王鴻薇見證費鴻泰在松信選區在地的耕耘與25年來的堅持與努力，沿街不少在市場購物的民眾為費鴻泰加油打氣。

至於費鴻泰太太王怡心也是馬不停蹄地協助輔選，她在林口市場發放幸運發財籤語餅，還巧遇Food Panda外送員推廣喜憨兒新竹庇護工場的愛心餅乾，王怡心當場立刻加入後強調，不只推廣政見也推廣愛心。