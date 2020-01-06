柯志恩945字批「男人的2套標準」！羅致政出席客家後援會成立　陳建仁助陣

▲客家後援會成立，羅致政出席成立會。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選這周六就要開投，候選人拜票掃街、造勢大會排滿行程表。國民黨柯志恩5日出席「板橋大團結」造勢活動，又跟新北市長侯友宜車隊掃街，晚上還開直播談性平。羅致政6日早上則出席客家後援會成立會，現場有副總統陳建仁助陣；下午跟卓榮泰展開板橋車隊掃街，忙碌之餘不忘提醒大家11日要出門投票。

新北立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩5日下午才出席造勢大會，傍晚繼續跟市長侯友宜到板橋埔墘和後埔區車隊掃街，宵夜場還揪朱立倫、李彥秀開直播，大聊「從清晨到深夜，兩位一整天的行程，很拚！身為職業婦女，工作如何與家庭平衡？社會上的性平意識又是如何影響你我的生活？」

而韓國瑜日前一句話「看女生小腿成績一落千丈」引起爭議，有人說「謝龍介當眾汙衊女性時，……在場絕大多數女生還哈哈大笑，連優秀的國民黨立委柯志恩也在笑」，柯志恩6日則是發文「男人的兩套標準」，說她覺得莫名其妙，接著用945字吐心聲，「沒錯，兩性平權很重要，但也不必無限上綱到連說一句玩笑話都要被扣上『歧視』的罪名！」

▲柯志恩出席造勢活動，韓國瑜到場。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

民眾黨的吳達偉5日重慶黃昏市場時，擋不住想穿恐龍裝拜票的小編，加上一位「文宣發到完只好幫頭家賣菜的候選人」，讓路人笑說「好失控的團隊」。晚上他則再次貼出自己的行程表，「沒有街頭看板、不辦造勢晚會、不受財團控制、只靠雙腳努力」，要繼續徒步拜票。6日中午，他到國泰市場，被老闆伉儷拉去歡唱，被小編笑「辣個把菜市場當舒適圈的男人」，下午則跟候選人何景榮、邱臣遠共組車隊掃街。

▲吳達偉感謝感謝何景榮戰車支援。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

候選人羅致政5日晚上在臉書報告電桿纜線地下化的政績，「這4年來，致政協助移除了板橋埔墘地區許多電線桿，讓城市的天際線更加開闊明朗，視覺不再有死角，人車通行也更加安全。」6日則出席客家後援會成立大會，「特別感謝陳建仁副總統，百忙之中到場擔任『客家後援會』授旗貴賓」，也很感謝總統蔡英文照顧客家人盡心盡力。羅致政下午則是由主席卓榮泰陪同，展開板橋車隊掃街，最後不忘提醒「1/11記得出門投票，用選票決定自己想要的未來！」