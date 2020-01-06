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看好台中前景　日本五十鈴將投資上百億設環保商用車廠

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▲▼日本五十鈴與台中市府簽約，將投資百億設環保商用車廠。（圖／台中市政府提供）

▲日本五十鈴與台中市府簽約，將投資百億設環保商用車廠。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

看好台中前景，日本五十鈴（ISUZU）汽車株式會社決定投資上百億元，在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，經半年洽談後，雙方6日簽署投資策略合作協議書，預估將可創造至少200個工作機會。日方表示，該基地最快2021年投產，未來也將設置研發產學中心。

據了解，五十鈴為日本最悠久的卡車製造商，生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機，產品銷往全球120個國家和地區，不僅於商用車市場拿下多個市佔率第一，更蟬聯香港30多年市佔冠軍。

五十鈴看中台中絕佳地理位置，具備1日往返南北優勢，台中更是台灣機械產業重鎮，匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商，在市府積極招商引資及經發局長張峯源多次洽談下，最終拍板在台中設廠，作為海外發展基地。

▲▼日本五十鈴與台中市府簽約，將投資百億設環保商用車廠。（圖／台中市政府提供）

▲▼日本五十鈴看好台中前景，將投資百億設環保商用車廠。（圖／台中市政府提供）

▲▼日本五十鈴與台中市府簽約，將投資百億設環保商用車廠。（圖／台中市政府提供）

6日上午，五十鈴海外營業第三部部長合田和生，與市府經發局長張峯源，在市府副秘書長朱康震見證下，簽署投資策略合作協議書。

局長張峯源表示，2013年五十鈴在台中外埔設置全台唯一的組裝廠，接下來更將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，與市長盧秀燕致力打擊空汙理念一致，相信有助於帶動空品改善。

張峯源也感謝五十鈴將台中做為投資首選基地，未來市府將提供單一窗口服務，配合投資建廠時程，垂直整合中央及市府內部相關單位，簡化、加速投資流程，提供土地、水、電、道路、周邊環境基礎建設等行政協助，攜手打造環保商用車產業鏈，提升台中產業聚落能量。

他表示，盧市長上任後積極拚經濟，市府自去年10月開始就積極與五十鈴接觸，經努力終於達成階段共識，簽署合作同意書。除五十鈴百億投資案，根據經濟部去年12月資料顯示，全台278家廠商、投資額8,332億元，台中就佔75家、投資額1,560億元，佔六都35%，顯見投資人對台中投資環境及未來發展深具信心。

部長合田和生則說，台灣是拓展海外版圖非常重要的伙伴，五十鈴有台中這麼大的腹地可以建造自己品牌的工廠感到非常光榮，希望建廠不僅促進地方經濟，也能在此深耕品牌。

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