可媲美「日本函館」　中市府投千萬改造望高寮夜景公園

▲台中市府耗資千萬為望高寮夜景公園進行改造，未來將媲美日本函館。（圖／台中市建設局提供）

記者李忠憲／台中報導

望高寮是台中知名賞夜景景點，台中市政府為此投入千萬，改造望高寮夜景公園，6日舉行上寮完工暨下寮開工儀式。市長盧秀燕表示，新的望高寮夜景公園將可媲美「台中陽明山」、「日本函館」，絕佳夜景是有情人的浪漫約會地，也是單身男女談戀愛的唯美場所，將打造望高寮成為「台灣的函館」。

台中市長盧秀燕表示，望高寮夜景公園可代表幾個關鍵字，如「望高寮等於愛情」、「浪漫唯美」、「燈光美氣氛佳」等，她提及，公園建設是十年前，前市長胡志強的政策，今立基於前項基礎，重新拓寬公園景觀與場地，提供市民嶄新的賞景空間。她也感謝市府團隊協助及市議員的支持，才有今日園區的成果，實現「富市台中、新好建設、新好生活」願景。

▲▼望高寮夜景公園舉行上寮完工暨下寮開工儀式，市長盧秀燕親自到場。（圖／台中市建設局提供）

建設局長陳大田表示，這次優化工程分為上寮及下寮觀景平台兩部份，面積約2.1公頃；其中，上寮設計導入無障礙坡道及場域解說牌，主要改善老舊的觀景平台及木棧道，去年12月已完工；下寮今日開工，預計今年中可完成。藉由翻新望高寮公園的老舊設施，規劃特色賞景區域，提供市民安全的夜間環境及友善的休憩場所，嶄新的綠色敷地則提升生活品質，全面革新盼帶來觀光人潮，促進地方繁榮。

針對下寮工程部分，建設局表示，觀景平台保留既有中央大舞台，不僅與前方台中夜景相輝映，也供多型態表演活動使用；此外，降低入口地景土丘高度，導入防眩光燈具，以「光感」營造夜間浪漫氛圍，同時翻新園區座椅的椅面、增加擋土牆座椅，搭配大肚山當地原始林種喬木栽種，在地化設計給予民眾安全、友善的觀景勝地。

▲▼台中市府耗資千萬為望高寮夜景公園進行改造。（圖／台中市建設局提供）

建設局指出，望高寮觀景台與夜景公園在2010年落成啟用，為全國首座以夜景規劃的特色公園，園區擁有天然的地形優勢，良好視野得以眺望全景，為台中熱門的夜景觀賞區，更是社群媒體上的打卡熱點，深受年輕族群喜愛。這次市府自籌工程總經費約1,640萬，以森林音樂會為主題，並鋪排特殊燈具，讓夜景延伸到地面光點上，豐富視覺享受。

今日典禮除了盧市長到場祝賀，市府副秘書長陳如昌、建設局長陳大田、市議員劉士州、朱暖英、吳瓊華、林汝洲、張家銨、南屯區長簡士喆、大肚區長白峨嵋、嶺東科技大學校長趙志揚等人皆出席，立法委員張廖萬堅、顏寬恒及台中市議會副議長顏莉敏、市議員黃馨慧、張耀中、何文海、林孟令、陳世凱派代表致意，現場氣氛熱鬧。

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