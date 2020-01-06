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謝龍介、盧秀燕：民進黨全黨打一人，讓楊瓊瓔重回立法！

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▲▼謝龍介、盧秀燕:民進黨全黨打一人 讓楊瓊瓔重回立法。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

▲楊瓊瓔5日晚間舉辦「贏回后里」造勢活動。（圖／翻攝楊瓊瓔臉書）

地方中心／台中報導

台中第三選區立委楊瓊瓔5日晚間在后里夜市舉辦贏回后里造勢活動，現場超過五千人座無虛席，凍蒜聲不絕於耳。活動由本土助講名嘴文山伯、本土輔選天王謝龍介與台中市長盧秀燕三人壓軸為楊瓊瓔讚聲催票，謝龍介表示對手邀請吳念真來站台，他個人雖然相當敬佩吳念真的才華，但對於他的政治推薦，不以為然，因為二十年前他也推薦陳水扁，結果大家有目共睹。盧秀燕呼籲大家一定要選看的到、找得到的人，楊瓊瓔有經驗知道怎麼解決問題的人，文山伯呼籲大家要集中選票，讓楊瓊瓔回到立法院捍衛中華民國，支持成立特偵組。對於楊瓊瓔積極爭取地方建設后里區議員陳本添、張瀞分期望大家能夠為楊瓊瓔固票、拉票、催票。

楊瓊瓔近期推動后里長青學苑教室及親子館的設立，地方長期困擾無法解決的仁里里圳寮路截彎取直工程和義德里中科滯洪池等工程也正式納入109年預算，即將起動規劃。楊瓊瓔希望大家集中選票，自己從小在菜市場的熱鬧喧嘩中長大，能有機會出來服務家鄉，自己很開心，過去為后里爭取近百億的建設包含后里神岡快速道路，后科路的開闢，面對空汙我們沒有退讓的餘地，「減煤四成、燃煤機組汰舊換新」堅持到底，現任立委做不好就換人做做看，再次重申0~6歲國家養，青年學貸免利息延長還款期限，支持補助大學、研究生出國交換生一年，提升青年國際競爭力，中部很多開始放無薪假的中小企業需要FTA、需要區域經濟發展，也要重新檢討一例一休。

陳本添議員表示，選輸的人去當部長還對地方大小聲，現在更流行查水表，邀請鄉親到派出所警察局喝茶聊天，陳本添強調楊瓊瓔地方服務很踏實，后里國小已經完成的工程一億兩千萬，后里交流道下方排水斷面擴大，淹水的問題也解決了，就連四年前林佳龍一上任，我就爭取要有的后里長青學苑，一直等到林佳龍市長下台，都沒有實現，但是楊瓊瓔過去一年來，努力為地方爭取后里長青學苑已經完成啟用，包含后里區的親子館950萬也已經到位，明年五月就會完成，對比「口號建設」地方更需要「務實建設」的立委，鄉親可以輕易比較出誰是認真做事的立委。

謝龍介強調中央無視空汙問題，強調台中人用肺發電，民進黨傾全黨之力打擊楊瓊瓔，就是因為楊瓊瓔過去就是國會戰將，如果重回立法院必讓民進黨的惡行惡狀和錯誤政策原形畢露，謝龍介談到對手邀請吳念真來站台，他個人雖然相當敬佩吳念真的才華，但對他的政治推薦表示不以為然，因為有一個人20年前也是吳念真推薦的~就是陳水扁，過去他推薦的台灣之子成為台灣的貪汙總統，大家記憶猶新的海角七億、帶著鑽石逃到海外去的黃芳彥，對台灣人沒有說清楚講明白，作為推薦人難道沒有連帶責任嗎?

盧秀燕表示公投要以核養綠，民進黨不遵守公投人民的投票結果，就應該政黨輪替換人做，民主國家要尊重人民做主，楊瓊瓔是地方真正能為選區爭取建設的人，空汙是地方急需要解決的問題，所以她堅持一切依照減煤決議，絕不退讓。

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