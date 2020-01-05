重機台74線時速253公里狂飆競速　騎士判3月支付公庫5萬

▲騎士快速道路上飆速253公里，遭法院判3月徒刑，支付公庫5萬元。（圖／翻攝自Youtube）

記者李忠憲／台中報導

關姓男子暗夜騎SUZUKI大型重機在台74線中彰快速道路，遇上王姓男子開的國產TOYOTA房車，竟在上頭競速狂飆6分多鐘，時速高達253公里，還將影片上傳網路，遭警方送辦。台中地院審結，依妨害公眾往來安全罪判3月徒刑，緩刑2年，應支付公庫5萬元。

28歲關姓男子2019年7月23日深夜11時，騎著自己的大型重機Suzuki GSX-S1000，從台74線中彰快速道路太原路匝道上去往西屯路方向，突然後方來了一輛25歲王姓男子駕駛的國產TOYOTA ALTIS房車。他見對方以時速120多公里尾隨在他後方，決定跟對方玩一玩，雙方在快速道路上競速，關男則以時速107公里至253公里高速狂飆6分多鐘，最後才自行離開。

▲重機遇上國產房車，決定跟對方玩一下。（圖／翻攝Youtube）

他接著在YOUTUBE以暱稱「RV」將當時的行車紀錄器影片上傳，命名為「頭又大VS輸輸去 大激戰！」，內容更寫著「TOYOTA ALTIS的122匹馬力VS Suzuki GSX-S1000的144匹馬力」。

關男還將影片上字幕，影片顯示後方一輛Toyota白色轎車逼近，騎士見狀決定要「會會對方」、跟對方尬車，下方字幕也出現「頭又大（TOYOTA）VS輸輸去（SUZUKI）到底鹿死誰手？」騎士先故意放慢速度到70公里，讓白色轎車超越後，再猛力催油門飆破253公里狠狠地將轎車甩開，還打上字幕嘲諷對方「我用三檔還游刃有餘」、「怎麼才一下頭燈就變成手電筒了？」

▲▼重機猛力一加速房車就拋在腦後，騎士還績效對方頭燈變手電筒，還準備在隧道拉轉速給網友聽。（圖／翻攝Youtube）

未料重機騎士還沒盡興，再度放慢速度等白色轎車經過，「用加速最慢的六檔等你」、「真是無趣的拉鋸戰、沒想像中的刺激」，隨後騎士在準備進入中清路的地下道又放慢速度等待白色轎車經過，稱「讓你聽聽低檔高轉的聲浪」，3度超越白色轎車後，字幕再嗆「又一個輕鬆超越」，最後騎士慢速通過測速照相後，再度高速飆破140公里超越白色轎車，才從西屯路匝道離去。警方從該影片循線找到闕男及王男，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

關男發現大事不妙，當庭坦認犯行，並將影片下架，經與檢察官審判外協商後，他同意支付國庫5萬元，判決確定後1個月內支付。

法官認為，關男觸犯妨害公眾往來安全罪，處3月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年；王男部分另案案審理中。

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