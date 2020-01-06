新任中聯辦主任駱惠寧就職　「一國兩制是香港最大優勢」

▲駱惠寧接任中聯辦主任。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新任中聯辦主任駱惠寧6日就任，他表示，來到中聯辦對他個人而言是個全新的使命，也是全新的挑戰，將繼續對香港做好工作，「近半年來，香港的事讓人憂心，大家都熱切希望香港能重回正軌。」

駱惠寧4日接替王志民出任香港中聯辦主任，6日上午來到中聯辦就任，並首次會見香港傳媒，他表示，這次來到中聯辦任職，對他個人而言是全新的使命，也是全新的挑戰，他將繼續對香港做好工作，「香港是東方明珠、國際化的大都市，香港同胞為國家改革開放做出了重要的貢獻，祖國也是香港最強的後盾。」

駱惠寧還說，近半年來，香港的事讓人憂心，大家都熱切希望香港能重回正軌，真誠希望香港好，香港同胞好，「對香港而言，一國兩制是最大優勢，我將帶領中聯辦全體，忠實履行職責，確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定。」

王志民2017年9月上任時也曾在中聯辦會面傳媒，他表示，香港如同他的「第二故鄉」，非常感恩有機會服務香港，祝願香港及港人如陽光一樣燦爛美好。他也強調，中央對港的一國兩制方針不變，將支持特首及港府，依照《基本法》施政，推進「一帶一路」「粵港澳大灣區」發展。

此外，香港特首也對駱惠寧的出任發表了祝福，他表示，特區政府歡迎駱惠寧出任新職，相信駱將繼續帶領中聯辦，與特區政府共同努力，貫徹落實《基本法》和「一國兩制」，以確保香港繁榮穩定，推動香港融入國家發展大局，促進大陸與香港關係進一步正面發展。