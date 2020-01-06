蘇花改6日正式通車！蘇貞昌「這不是結束」：還有很多階段，我們要繼續完成

記者蕭可正、陳韻如／台北報導

蘇花改6日下午4時全線通車，行政院長蘇貞昌在主持通車典禮時，正式宣布，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）歷經9年施工，終於正式通車。」而他在受訪時也表示，「今天的完成不是結束，而是一個階段的完成，又一個新的階段，包括從東澳到南澳，包括從和平到崇德之間，還有很多階段，我們還要繼續完成。」

▲蘇貞昌主持蘇花改通車典禮。（圖／記者蕭可正攝）

歷時9年的施工，蘇花改6日正式通車，而蘇貞昌在接受媒體訪問時全程帶著微笑表示，要為鄉親帶來好消息，而同時也要向工程人員致敬，「蘇花改通車了，這是經過多少人一鑿一鎚、一挑一擔的辛苦，我們要特別感謝沿路來這麼多工作人員，這麼辛苦。」

蘇貞昌還提到，鄉親們一直需要一條安全回家的路，而政府也一直很努力的在做，當然不可能一步抵達，但是階段性的完成，「今天的完成不是結束，而是一個階段的完成，又一個新的階段，包括從東澳到南澳，包括從和平到崇德之間，還有很多階段，我們還要繼續完成。」

此外，蘇貞昌表示，「去年底我已經核定可行性研究，會再繼續為花蓮、台東所有鄉親一條安全回家的路來努力，希望大家一起再給工程人員加油。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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