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蘇花改1/6全線通車！小車、大車上路攻略　「機車也能走仁水隧道」

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▲▼蘇花改南澳段馬拉松已開放報名，屆時可「親身」體驗蘇花改之美。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲蘇花改明年1月6日將全線通車，台北-花蓮車程縮短為2.5小時。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改2020年1月6日下午4點將全線通車，包含南澳到和平、和平到大清水段，屆時台北-花蓮車程可從原本3.5小時，縮短為2.5小時，直接省下1小時。但為維護行車安全，公路總局在長隧道均建置科技執法，其中，宜蘭端的東澳、觀音及谷風等3隧道的設備將在明年春節前建置完成，會有3個月宣導期，預估最快明年4月起正式啟用。

▲▼蘇花改小型車、大客車通車攻略。（圖／翻攝自公路總局：公路人FB粉絲專頁）

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▲▼蘇花改小型車、大客車通車攻略。（圖／翻攝自公路總局：公路人FB粉絲專頁）

▲▼蘇花改小型車、大客車通車攻略。（圖／翻攝自公路總局：公路人FB粉絲專頁）

蘇花改南澳至和平、和中至和仁，限速60公里，初期僅開放小型車與大客車通行，大貨車還要再等等。至於蘇花改仁水隧道，初期開放小型車、大客車、機慢車通行，是目前全線唯一有開放機慢車的隧道，限速50公里。

▲▼蘇花改小型車、大客車通車攻略。（圖／翻攝自公路總局：公路人FB粉絲專頁）

▲蘇花改小型車、大客車通車攻略。（圖／翻攝自公路總局：公路人FB粉絲專頁）

蘇花改隧道內的安全車距與限高，公路總局指出，大客車與前車需保持100公尺，小型車與前車需保持50公尺，隧道限高則為4.6公尺。蘇花改長隧道外（右）車道為緊急救援車道，禁行一般車輛，僅開放單車道行駛，用路人需行駛內（左）側車道。

▲▼蘇花改南澳段馬拉松已開放報名，屆時可「親身」體驗蘇花改之美。（圖／蘇花改工程處提供，下同）

▲蘇花改明年1月6日將全線通車，為維護行車安全，最快明年4月將啟用。（圖／蘇花改工程處提供）

公路總局副局長許鉦漳日前受訪則指出，為維護用路安全，宜蘭端的東澳、觀音、谷風這3個隧道，明年春節前會設置完成共8組的區間測速系統，初期先有3個月宣導期，預計明年4月將正式啟用開罰，但在未啟用前，隧道會設置固定測速照相機取締。

許鉦漳說，該系統除可取締超速之外，還能取締變換車道、未保持安全車距和機車誤闖等功能。至於花蓮端的中仁隧道和仁水隧道未來也會完成設置科技執法系統，但時間會較晚，預計要到明年下半年。

▲▼蘇花改仁水隧道特別開放機車通行。（圖／記者賴文萱攝）

▲蘇花改仁水隧道開放機車通行，是整段中唯一開放機慢車的路段。（圖／記者賴文萱攝）

宜縣警局表示，蘇花改全線通車，車種辨識系統科技將同步執法取締，禁行的機車闖入會被立即拍下，並逕行取締。因目前取締闖入機車，是現場攔查，不但危險也耗費警力，科技執法後，將不再攔查，以採拍照舉發，一次即罰款600元。

▲▼蘇花改南澳交控中心。（圖／記者賴文萱攝）

▲蘇花改南澳交控中心。（圖／記者賴文萱攝）

蘇花改路段分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段，蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車。

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