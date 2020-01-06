蘇花改下午全線通車！北花車程省1小時　公路客運也同步上路





▲蘇花改6日全線通車，北花車程省1小時，北花客運同步上路。（圖／蘇花改工程處提供）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改今（6）日下午4點全線通車，包含南澳到和平、和平到大清水段，屆時台北-花蓮車程可從原本3.5小時，縮短為2.5小時，直接省下1小時。隨著蘇花改開通，北花客運也將同步上路，民眾往返東部多一項新的選擇。

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▲蘇花改下午全線通車，為維護行車安全，區間測速最快4月啟用。（圖／蘇花改工程處提供）

耗資550億元歷經9年的興建，蘇花改終於在今天午4時將全線通車，全長84公里，比原先的蘇花公路少了18.6公里。事實上，蘇花改路段分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段，蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，故為提高安全性，列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車，其餘路段則在今通車，為東部人提供一條更安全回家的路。

蘇花改初期僅開放小客車、大客車通行，但特別在仁水隧道有開放機車通行。其中，中仁隧道配置雙孔單向隧道，單車道速限60公里，禁止行人、重型機車及機慢車通行；仁水隧道配置單孔雙向隧道，車行方向包含1線汽車專用道及1線機慢車道，速限皆為50公里，可行駛機車及自行車。

公路總局預估，蘇花改通車後，假日車流量會再增加5%，台灣鐵道暨國土規劃學會也提醒，蘇花改單向車流通過量預估每小時1500輛次，但蘇花改北端的國5單向車流量是可容納3000輛次以上，屆時車流恐產生「漏斗效應」，讓瓶頸點大塞車。

▲蘇花改長隧道將設置區間測速，維護安全。（圖／公路總局提供）

為維護用路安全，宜蘭端的東澳、觀音、谷風這3個隧道，春節前會設置完成共8組的區間測速系統，初期先有3個月宣導期，預計最快4月將正式啟用開罰，但在未啟用前，隧道會設置固定測速照相機取締。

該系統除可取締超速之外，還能取締變換車道、未保持安全車距和機車誤闖等功能。至於花蓮端的中仁隧道和仁水隧道未來也會完成設置科技執法系統，但時間會較晚，預計要到下半年。

宜縣警局表示，蘇花改全線通車，車種辨識系統科技將同步執法取締，禁行的機車闖入會被立即拍下，並逕行取締。因目前取締闖入機車，是現場攔查，不但危險也耗費警力，科技執法後，將不再攔查，以採拍照舉發，一次即罰款600元。

▲北花客運回遊號上路搶客，台鐵估初期假日運量掉2%。（圖／記者賴文萱攝）

以往民眾想搭大眾運輸到花蓮僅有台鐵選項，但如今將多客運可選擇。由統聯、首都及台北客運等3家業者下午也將從南港、板橋同步發車營運，車程約為3.5至4小時。首度於公共車輛外觀及內裝導入美學設計的全新北花線「回遊號」，在設計上採用減法哲學，將以往車上雜亂分散的標語資訊重新設計整合，9大亮點要讓乘客一上車就開始美好旅程。

「回遊號」是國內客運首度導入美學設計概念，不同以往客運的花俏內裝，回遊號以純白座椅及簡潔的藍色頭套為主，其中連字體都有特別設計過，呈現有質感的文青風格。



在行車時間部分，南港－花蓮路線約3時30分、板橋－花蓮需4小時。至於票價部分，統聯客運南港－花蓮三排座椅全票為320元，台北客運南港－花蓮三排座也為320元、四排座則為266元，板橋－花蓮三排座352元、四排座290元。

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

「北花線－回遊號」設計亮點：

1.「北花線－回遊號」以往返台北、花蓮兩地命名，結合回家、遊玩的概念。

2.主視覺的8顆鵝卵石則象徵蘇花改全線貫穿的8個隧道，色彩融入花蓮得天獨厚的山（綠色）、海（藍色），打造全新形象。

3.「北花線」標準字來自日目設計，以現代黑體為基礎，結合公路蜿蜒的感覺，車尾資訊優化整合，減去繁複張貼物。

4.資訊重新設計整合，將原本車內雜亂分散的標示redesign。



5.車頭LED減去過多的色彩與規格不一的字體排列。



6.車體相關資訊統一整合設計。



7.資訊整合與明亮的緊急出口標示在緊急狀況時可快速獲得資訊說明。



8.以顏色區分緊急與重要程度，提供中英文雙語及圖示化，營造國際友善搭乘體驗。

9.無障礙空間整合資訊icon，提供行動不便者更舒適的空間。

▲北花客運、火車大PK。（圖／記者賴文萱製表）*點圖可放大

因應北花客運將上路，台鐵也分析運量會受到影響，初期估平日有1.86%、假日2%的運量會轉移改搭客運。台鐵運務處處長張錦松指出，國5假日、連續假日期間塞車情況嚴重，目前客運預估的行車時間沒把塞車時間算在內，再加上台鐵在連假期間也有推出北花200元的區間快車，不分車種的班次也較多，只能說各有優勢，最後還是要看旅客怎麼去選擇。

「時間對我們來說完全沒用！」