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北花間的最美客運！「回遊號」設計藏9亮點　新車每日開行時間統整

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▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

隨著蘇花改1月6日將全線通車，全新北花線客運「回遊號」當天也由統聯、首都及台北客運等3家業者從南港、板橋同步發車營運，車程約為3.5至4小時。首度於公共車輛外觀及內裝導入美學設計的全新北花線「回遊號」，在設計上採用減法哲學，將以往車上雜亂分散的標語資訊重新設計整合，9大亮點要讓乘客一上車就開始美好旅程。

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北花路線「回遊號」是國內客運首度導入美學設計概念，不同以往客運的花俏內裝，回遊號以純白座椅及簡潔的藍色頭套為主，其中連字體都有特別設計過，呈現有質感的文青風格。

「北花線－回遊號」設計亮點：

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁，下同）

1.「北花線－回遊號」以往返台北、花蓮兩地命名，結合回家、遊玩的概念。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲8顆鵝卵石則象徵蘇花改全線貫穿的8個隧道，顏色則為象徵花蓮的山海顏色。

2.主視覺的8顆鵝卵石則象徵蘇花改全線貫穿的8個隧道，色彩融入花蓮得天獨厚的山（綠色）、海（藍色），打造全新形象。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲「北花線」標準字來自日目設計。

3.「北花線」標準字來自日目設計，以現代黑體為基礎，結合公路蜿蜒的感覺，車尾資訊優化整合，減去繁複張貼物。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲車上資訊重新編排，標示不再雜亂。

4.資訊重新設計整合，將原本車內雜亂分散的標示redesign。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲車頭LED顏色更少了。

5.車頭LED減去過多的色彩與規格不一的字體排列。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲車體資訊排版更整潔。

6.車體相關資訊統一整合設計。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲顏色更少，緊急出口標示更清楚。

7.資訊整合與明亮的緊急出口標示在緊急狀況時可快速獲得資訊說明。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲以顏色區分緊急與重要程度。

8.以顏色區分緊急與重要程度，提供中英文雙語及圖示化，營造國際友善搭乘體驗。

▲▼北花線回遊號設計亮點。（圖／翻攝自發現北花線-公運美學新體驗FB粉絲專頁）

▲無障礙空間標示不再讓人覺得有隔閡。

9.無障礙空間整合資訊icon，提供行動不便者更舒適的空間。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

3家客運首批共改造11輛新車，分別為統聯客運3輛、台北客運4輛、首都客運4輛。若民眾想搭乘統聯客運的回遊號新車，台北端發車時間為7:15、11:15及 21:35，花蓮端則為7:15、11:15、17:20，其餘車子則為舊裝，尖峰時間約20-30分一班，離峰則為30-40分鐘。

首都客運的回遊號新車發車時間，每日09:00、16:00於板橋、花蓮端發車；台北客運則為每日10:00、17:00從南港、花蓮端發車。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

在行車時間部分，南港－花蓮路線約3時30分、板橋－花蓮需4小時。至於票價部分，統聯客運南港－花蓮三排座椅全票為320元，台北客運南港－花蓮三排座也為320元、四排座則為266元，板橋－花蓮三排座352元、四排座290元。

不過，配合新路線開通，統聯客運在通車日起30天內（2020/01/06~02/05），提供半票205元優惠；台北客運在明年1月6日至21日有半票208元優惠，1月22日至29日過年期間則享85折優惠。首都客運明年1月6日至21日也有半票226元優惠，1月22日至29日提供85折優惠。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

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