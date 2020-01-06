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「統獨不應當是政治問題」　柯文哲：藍綠樂此不疲因為太懶惰

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▲▼柯文哲出席民眾黨新竹造勢 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲出席民眾黨新竹造勢 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／新竹報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲5日晚間在新竹市舉行大造勢，柯文哲在致詞時批評，藍綠也都知道，一直在用統獨政治運作，藍綠一直在用統獨當作政治動員工具，真正理由是他們太懶惰了，他們不想認真工作，喊一喊就可以了。

柯文哲說，不管在台大當醫生或是當台北市長，他都願意去處理別人不願意處理的工作，「很大理由是因為我愛台灣這塊土地，也愛這塊土地上面的台灣人民，愛台灣不是喊口號，而是要用做的」，他常常要面對各種抹紅、貼標籤，大家喊愛台灣，感覺就是把反對者貼標籤說，有時候他被抹紅到一個程度也是很生氣，他五月去日本，很多僑胞問他說怎麼被抹紅，「我說重點不要看我說什麼，要看我做什麼，到現在為止有做對不起台灣的事嗎？」

「一萬一千戶社會住宅施工，我們很認真實現社會主義，我們有對不起台灣嗎？」柯文哲接著細數北市府政績，包括公共化幼稚園、智慧教育、巷弄劃設綠色人行通道、市場改建與開工、招商成績第一名、還債570億等政績，連問8次「我們有對不起台灣嗎？」

▲▼柯文哲出席民眾黨新竹造勢 。（圖／記者楊亞璇攝）

對於兩岸政策，柯文哲說，維持現狀是現階段唯一的選擇，因為美國不會讓台灣獨立或統一，藍綠也都知道，可是一直在用統獨做政治運作，在內部製造敵人，明明統獨不應當是政治上的問題，可是為什麼藍綠樂此不疲？因為他們「太懶惰了」，藍綠一直在用統獨當作政治動員工具，真正理由是他們太懶惰了，他們不想認真工作，喊一喊就可以了。

柯文哲舉例，他有一次在二二八紀念會，坐在台下聽他們一直在喊說，「沒有真相就沒有原諒」，但他自己心裡面想說，阿扁執政8年、小英執政4年，加起來12年，「如果12年你跟我說你沒有真相，我也不想聽了，懶惰嘛」。

柯文哲更抱怨，他問高雄欠債三千億的事，「問他A他就不知道講到哪裡去」，守護台灣的主權，廢話這我們都知道，相信沒有人說台灣主權不重要，可是總統出訪專機前前後後走私2萬條香菸香菸，這是守護台灣主權嗎？慶富案辦到人都跑掉，這是守護台灣主權嗎？買媒體養網軍帶風向，這是守護台灣主權嗎？意見不一樣的人貼標籤說這是叛國，這是守護台灣主權嗎？

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