記者董美琪／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日上午前往桃園出席造勢大會時，提到中華民國建軍史沒發生過最高軍官一口氣罹難，「國運不昌隆、台灣是中邪了嗎？」另外，下午韓在板橋第一運動場幫立委候選人柯志恩、林國春造勢時，又自曝當年唸放牛班的理由，是因為國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈，再度引起輿論譁然。

國民黨總統候選人韓國瑜4日已恢復競選行程，5日於桃園出席造勢大會時，卻稱中華民國建軍史沒有發生過最高軍官、一口氣罹難，「我們的國運不昌隆，問台灣是中邪了嗎？」

▲「愛看白肌小腿」柯志恩台上慘變臉，名嘴傻眼：他才中邪，韓國瑜根本是魔神仔。（圖／記者張榮恩攝）



到了下午，在板橋第一運動場與立委候選人柯志恩、林國春舉行造勢時，韓國瑜笑談，差不多快50年以前，他就從這裡畢業，全校、全班只有一個班最高在四樓，其他都在三樓，為什麼在四樓？因為那是放牛班，「我就是放牛班，三年二班畢業的！」

韓回憶道，他國二是在全校最好的一班，結果是男女合班，「好死不死我前面正好坐一個女孩子，我就每天看著她那又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈，從全校最好的一班，掉到國三放牛班！所以今天到海山國中校門口參加造勢，心裡非常激動，沒想到將近50年之後，又回來到母校。」

▲柯志恩台上聽到秒變臉。（圖／翻攝東森新聞）



對此，東森電視《2020大選關鍵時刻》5日晚間探討韓國瑜在「超級星期天」語出驚人，名嘴黃益中回應，韓國瑜才中邪「他根本是魔神仔」，並表示「這樣是要這麼教小孩」。

此外，媒體人邱明玉則認為，萬一坐韓國瑜前面的女孩子聽到這句話怎麼想，這種事情不是正向的事情，感覺偷窺偷瞄的，「你是男生就放在心理就好，可是今天……」，認為這樣怎麼教育下一代，感覺是意淫人家，今天在公眾場合講，是鼓勵大家嗎？對於韓國瑜講話邏輯很奇怪。

▲韓國瑜新北輔選行程為國民黨籍立委候選人站台。（圖／記者李毓康攝）



邱表示，為什麼放牛班不說自己愛玩，導致成績一落千丈，卻說女生腿太漂亮，那以後國政問題也要推託是因為那位女生太漂亮，導致分心嗎？那以後公務女職員都真的要穿長褲，才能避免這種情況發生？「今天國家領導人言行是這樣，怎麼教育小孩？」邱明玉指出，如此帶有色瞇瞇的口吻，對要當總統的人不妥當，甚至表示未來若韓當選，在總統府的女同事應該要訂做長褲。

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