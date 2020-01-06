「吳怡農現在沒有女友」！美女財經專家現身造勢場合　爆出他的大秘密

▲胡彩蘋爆料，吳怡農現在沒有女朋友。（合成圖／翻攝胡彩蘋、吳怡農臉書）



記者柯振中／台北報導

台北市第三選區立委候選人吳怡農5日在林森公園舉辦造勢晚會，副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰等人都到場力挺。吳怡農的好朋友、財經專家胡彩蘋也現身站台，更在台上爆料「吳怡農現在沒有女朋友」，讓到場力挺的民眾相當興奮。

陳建仁致詞時提到，吳怡農曾提出「修憲下降投票權到18歲」的政見，希望民眾能夠相挺，用選票讓吳怡農進立法院，提出這項主張。

陳建仁說明，黑鷹迫降事件造成8位優秀將官殉職，但在總統蔡英文的指揮下，迅速完成救援任務，還提出三個確保，穩定軍心的同時，也穩定了民心，不讓敵人有機可乘，這樣的三軍統帥，應該讓民眾大力支持，「我們要全力支持她。」

▲吳怡農以前在高盛工作，年薪超過千萬元。（圖／記者陳涵茵攝）



與吳怡農香是超過8年的財胡彩蘋也現身力挺，她在會場上爆料，吳怡農8年前回國時，中文講得非常差，許多辭彙都不會用，反而是英文說得很溜，吳怡農在高盛工作時，每年領超過千萬新台幣的高薪。

胡彩蘋加碼爆料，吳怡農目前沒有女朋友，當然「也沒有男朋友」，現在中山、北松山的選民，每個人都是吳怡農的女朋友、男朋友。

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