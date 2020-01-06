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選戰最後倒數　選舉公報比經歷也要比「創意」

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▲選舉公報-台灣民眾黨與國會政黨聯盟政見。（圖／翻攝自中央選舉委員會）

▲台灣民眾黨與國會政黨聯盟不約而同放出主席照片，大打主席牌。（圖／翻攝自中央選舉委員會）

記者范姜士航／綜合報導

2020選戰進入最後倒數階段，中選會公布2020年的選舉公報，各立委候選人及政黨提出的經歷、政見也隨即曝光，大多數候選人仍依過往格式敘述經歷，但不少政黨、候選人用新穎的方式表達政見，讓人眼睛為之一亮，其中台北市有立委候選人表示要化身現代孔明救台灣，讓不少網友大喊「看到他的競選文宣差點沒讓我笑瘋」、「笑到岔氣」。

自2018年選舉公報解禁可以放置圖片後，政見欄就變成各候選人比拼創意的新戰場，新北市第8選區立委候選人政見欄就以懷舊國小聯絡簿的方式呈現自身政見；而南投縣第1選區及第2選區候選人分別放上了自身的LINE及黨團QR CODE，盼借由網路的力量拉近與選民的距離。

當然不免俗也會有一些讓人莞爾一笑的政見出現，金門縣立委候選人高呼自己是「金門費玉清」要用歌喉協助金門酒廠打開國際市場；台北則有立委候選人化身現代孔明要救台灣「一年加入聯合國、二年邦交一百國、三年成為東協國、四年成為瑞士國」，網友看完表示「這是選立委還是選總統」、「從小學就比一般人努力4倍，居然讀了4間」。

▲▼台北市立委候選人選舉公報。（圖／翻攝自中央選舉委員會）

▲台北市立委候選人自許成為「現代孔明救台灣」。（圖／翻攝自中央選舉委員會）

除了區域立委之外，全國不分區立委各個政黨也各出奇招，希望從選舉公報吸引大家的目光，其中多個政黨都放出黨團QE CODE讓選民掃描，比較特別的是台灣基進多了用政治漫畫的方式呈現本身政見。由柯文哲擔任主席的台灣民眾黨與悟覺妙天的國會政黨聯盟不約而同的都大打主席牌，放出主席的照片吸引選民的目光。

網友看完選舉公報後紛紛發表感想，「還以為看到補習班講義」、「真想知道他平常寫經歷時是怎麼寫的」、「我也當過社區委員，明年預備參選」。

▲▼新北市第八選區立委選舉公報（圖／翻攝自中央選舉委員會）

▲新北市第八選區立委選舉公報各有特色（圖／翻攝自中央選舉委員會）

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