蔡育輝抗議選舉公報看不清政見　要求台南市選舉會重印

▲台南市立委候選人蔡育輝怒批台南市選舉會在選舉公報上，把他的政見故意印得「小小」的，留下一大半空白，連年輕人都看不清楚，遑論上了年紀的人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離選舉只剩下8天，立委候選人蔡育輝翻開選舉公報卻「找不到」自己的政見，怒批台南市選舉會太不負責任，把他的政見故意印得「小小」的，留下一大半空白，連年輕人都看不清楚，遑論上了年紀的人！他要求選委會立即重印，否則絕對向選委會抗議到底。

蔡育輝說，很多民眾反映為什麼還沒收到投票通知單及選舉公報，台南市新營區公所表示1月2日才收到，最慢在選前3天就會送達選民手中，惟蔡育輝進一步指出，選舉公報使用圖片也不是第一年，選委會是否應該做好事前的溝通和盡責輔導，為何卻要這樣惡意搞非執政黨的候選人？

以往選舉，投票通知單及選舉公報最慢都是在10多天前就送到選民手中，但是今年總統立委大選，選務作業卻異常的緩慢，連日來有許多選民都在問為什麼還沒有收到投票通知單及選舉公報，對選務單位到底在搞什麼產生疑惑。

看到剛出爐的選舉公報，蔡育輝十分憤怒，蔡育輝指出，當初在填寫政見欄時是有規定尺寸大小的，他提供的政見圖本來應該滿版的，字體大小也會一致，效果會增加很多！未料選委會卻縮小為原來的一半都不到，導致完全看不清楚他的政見內容，讓他不禁要問：「居心何在」？

蔡育輝表示，選舉應該公平公正公開，這麼一份看不到候選人政見的選舉公報還能稱之為選舉「公」報嗎？他要求選委會應採取重印等補救措施，否則絕對向選委會抗議到底。

針對候選人反映選舉公報字體大小問題台南市選舉委會指出，台南市選舉委員會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉公報業依公職人員選舉選舉公報編製辦法第六條規定：「選舉委員會編印選舉公報，應使所有候選人及政黨公平使用選舉公報版面。」及該辦法第八條規定:「……，候選人及政黨有提供與書面政見內容相同之電子檔，且符合規定格式者，依電子檔內容編排…。」另為避免候選人所提供之圖檔失真，本會並以等比例方式將候選人所提供之政見圖檔編排於公報中。

本會依據公職人員選舉選舉公報編製至辦法規定辦理，並依據各候選人所提供之圖檔或文字檔核實刊登於公報，台南市公報並將於2020年1月3日前派送各區公所後由各區公所於法定期限前派送至各家戶，台南市選委會並呼籲各位選民記得於投票日1月11日攜帶投票三寶（身分證、印章及投票通知單）投下自己神聖的一票！

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