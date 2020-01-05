　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜開始恢復因黑鷹直升機失事所暫停的選舉行程，在2020大選最後的衝刺階段，韓國瑜將結合陸戰和空戰，陸續發出「四箭」，從選前倒數的黃金週開始加入力拼，同時也要催出全台庶民的最大狂潮。

韓陣營核心人士表示，「四箭」中的第一箭至關重要，攸關台灣未來發展的政策，這一週以來，韓國瑜已透過臉書陸續PO出政策白皮書，包含兩岸、外交、能源、環保、生態、觀光、交通與公共建設。韓國瑜在1月4日晚間與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」，會一次向外界報告濃縮版的政策。

韓陣營核心人士表示，從選前一週開始倒數，黨中央每天都會召開記者會，除了由發言人群回應時事問題外，同時也會持續針對蔡政府的施政提出針貶，並以韓國瑜國政顧問團所提出的政見做出對照，要用政策的厚度來爭取知識選民和年輕人的支持。

▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

至於第二箭和第三箭則會射向支持者。韓陣營核心人士指出，1月9日將在總統府前凱道舉辦萬人造勢活動，1月10日將回到高雄台糖物流園舉辦的選前之夜，這兩場造勢被內部列為選前最重要的兩場活動，替總統選情做最後的衝刺。

韓陣營核心人士強調，在選前倒數幾天，藍綠兩陣營最重要的就是鞏固各自的核心支持者，而韓國瑜在這兩場的活動中，所要展現的是國民黨支持者空前的氣勢，希望透過媒體網路與社群管道傳遞現場畫面，讓支持韓國瑜的「熱情」可以最短的時間被更多的人看到、感受到。

該人士還指出，12月29日總統辯論會結束後，韓國瑜當晚在台中的那場造勢活動，不管有多少人，但就傳遞出的效果實際上已經可以算是100萬人，1月9日凱道這場，隔天換蔡英文辦，「那我們就來比比看」。至於1月10日選前之夜，選在高雄舉辦造勢活動，「這是韓國瑜的主場」，會營造出最高潮的勝選氣勢。

▲▼韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於第四箭，韓陣營內部目前仍趨保密，甚至傳出與韓國瑜女兒韓冰有關。據了解，韓陣營內部有人希望韓冰在最後一刻出來站台，但韓國瑜和夫人李佳芬擔心韓冰遭到抹黑，現在不排除以影像呈現的方式，向藍軍喊話，但韓陣營目前都對外否認此事。

談及整體選情，國民黨輔選人士研判，北部選民結構長期以來藍大於綠，再加上民進黨強勢推動年金改革，2016年沒出來投票的軍公教這次都會回籠，北部選情在掌握中；不過，在中南部最關鍵的還是高雄，目前仍有市民對韓國瑜參選總統不諒解，因此韓國瑜這半個月以來也密集回防高雄，希望留住去年投給國民黨的淺綠和中間選民。

▼宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）

▲▼宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文,總統大選。（圖／記者李帛窈製作）

ET快訊
一周天氣出爐！「這天急凍下探12°C」
初一買福袋試手氣！全聯祭出「388萬瑪莎拉蒂轎車」破紀錄
捕蟹人「工作5天賺300萬」　永遠缺人原因曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜競辦否認打「韓冰牌」　選前3場造勢點燃庶民之火

黑鷹失事／史上最高軍事將領殉職　三軍俱樂部擬下週設簡易靈堂

快訊／蔡英文赴三總悼念黑鷹罹難8將士：盡全力讓家屬恢復生活

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

影／雞排妹拍片幫催票甜喊「這樣不行...」　蔡英文：不要小看自己的力量

新北造勢！蔡英文「核電廠會慢慢退役」高喊：不用擔心核廢料會放在誰家

維多利亞中小學徵輔導師「月薪23.8K起」　綠黨批：這是苦民所苦？

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

可愛蔡依林上線！　甜喊台下「腦公」：要來一片吐司嗎？

蔡英文替沈一鳴等8殉職將士點燈 家屬悲傷痛哭...她不捨獻上擁抱

《想見你》許光漢愛上晨翔遭霸凌　王詮勝故事公開..「喜歡你，很噁心嗎？」

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

影／雞排妹拍片幫催票甜喊「這樣不行...」　蔡英文：不要小看自己的力量

新北造勢！蔡英文「核電廠會慢慢退役」高喊：不用擔心核廢料會放在誰家

維多利亞中小學徵輔導師「月薪23.8K起」　綠黨批：這是苦民所苦？

快訊／蔡英文新北造勢撿到槍！3萬人前猛嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

桃園造勢！蔡英文談黑鷹墜機「先謝在野黨」　再喊話：我是最重視軍人的總統

桃園造勢空拍曝！主辦稱「突破5萬人」...蔡英文激喊：1/11不要鬆懈要投票

韓國瑜質疑「台灣中邪了嗎？」　國防部：對黑鷹殉職將士不敬

小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

陳小春用美顏濾鏡！一拉下口罩「臉瞬間變形」　網嚇歪：根本不是同一人

明道親哥陳屍山區！　陳喬恩不捨發聲：請別去打擾他

男鄰居聽到女慘叫「放我出去～」　警到場一看到「兇手」秒笑翻

色素、黏稠劑用在哪？　營養師「圖解」食品添加物讓你一次懂

新莊造勢罕見湧3萬人　蔡英文也驚呼：我從沒在這裡看過那麼多人

韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

雷／許光漢「10秒吻戲」網友全瘋了！　PTT留言狂刷：坤達不要看

Kiehl’s金盞花化妝水超殺價至1／6中午！再教妳韓妞瘋傳的「5種神用法」

武漢肺炎初步鑑定出爐　排除SARS、禽流感…未發現「人傳人」證據

CBA／廣廈輕取遼寧　劉錚6分8助攻

政治熱門新聞

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

韓國瑜：每天看女國中生「又白又漂亮小腿」

韓造勢場「擊落」不明空拍機　一查糗了

桃園造勢「5萬」空拍曝！蔡英文：1/11不要鬆懈要投票

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

「我代替沈總長來看大家了」　他曝小英溫暖內幕

高院駁回郭瑤琪涉貪案再審申請

民進黨批韓國瑜：失格的總統候選人

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

他不要我了！沈一鳴妻見蔡英文淚崩

選舉文宣消費「921大」　網怒轟：票太多

韓質疑「中邪」…國防部：不敬！

稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」　蔡英文要韓國瑜道歉

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

更多熱門

相關新聞

影／雞排妹幫催票甜喊「這樣不行」　小英：別小看自己

影／雞排妹幫催票甜喊「這樣不行」　小英：別小看自己

距離選戰剩下最後6天，總統蔡英文5日晚間在臉書分享寫真女星「雞排妹」鄭家純的影片，呼籲年輕人回家投票，在1月11日，一個拉一個，聚集綿薄之力，為了台灣回家投票。

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

謝龍介爆：伯母臉書轉PO圖被約談

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

即／蔡英文造勢嗆：國會沒過半等著被吳斯懷決定法案

郭國文不畏抹黑主打政績牌

郭國文不畏抹黑主打政績牌

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜國民黨高雄選前之夜

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

駕駛喊「95加滿」丟下1000突開走　工讀生倒貼700元

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

男星胞兄帶走妻兒後輕生　體被發現還有餘溫

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

運動完別馬上洗澡！嬤竟右腦中風

MOMO公開戀愛首露面　微笑無發言！

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

TWICE金唱片表演都在飄移！MOMO摔倒敬業爬起

大溝溪秘境變身「420坪花海勝地」

明道胞兄勒斃妻兒後自盡　生前與友人對話曝

工程師父早逝！「眷村學霸」單親沈一鳴捨建中從軍

哥一家3口陳屍山林！明道曾嘆：債像無底洞

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警連開2槍請求支援

更多

最夯影音

更多
跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉

跟爸跑船被丟包西班牙小島38年！　他當台菜主廚育7子女可望年前返鄉
蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

蘇慧倫當五月天嘉賓想練《舞孃》　撩阿信「我也可以為你變成Jolin」

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

林志穎重現《不是每個戀曲都有美好回憶》　「45歲童顏」讓Ella驚呼：被定型液噴過

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

街頭接唱鐵肺歌后鄧紫棋熱門歌　她大讚素人嗓音：每個都超強！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

「生二胎必須經過孩子同意嗎？」　媽媽說出老大心聲...超中肯！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面