韓國瑜陸空連發「四箭」　這2個關鍵時間點要力催全台庶民狂潮

▲高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／ETtoday新聞雲）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜開始恢復因黑鷹直升機失事所暫停的選舉行程，在2020大選最後的衝刺階段，韓國瑜將結合陸戰和空戰，陸續發出「四箭」，從選前倒數的黃金週開始加入力拼，同時也要催出全台庶民的最大狂潮。

韓陣營核心人士表示，「四箭」中的第一箭至關重要，攸關台灣未來發展的政策，這一週以來，韓國瑜已透過臉書陸續PO出政策白皮書，包含兩岸、外交、能源、環保、生態、觀光、交通與公共建設。韓國瑜在1月4日晚間與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」，會一次向外界報告濃縮版的政策。

韓陣營核心人士表示，從選前一週開始倒數，黨中央每天都會召開記者會，除了由發言人群回應時事問題外，同時也會持續針對蔡政府的施政提出針貶，並以韓國瑜國政顧問團所提出的政見做出對照，要用政策的厚度來爭取知識選民和年輕人的支持。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

至於第二箭和第三箭則會射向支持者。韓陣營核心人士指出，1月9日將在總統府前凱道舉辦萬人造勢活動，1月10日將回到高雄台糖物流園舉辦的選前之夜，這兩場造勢被內部列為選前最重要的兩場活動，替總統選情做最後的衝刺。

韓陣營核心人士強調，在選前倒數幾天，藍綠兩陣營最重要的就是鞏固各自的核心支持者，而韓國瑜在這兩場的活動中，所要展現的是國民黨支持者空前的氣勢，希望透過媒體網路與社群管道傳遞現場畫面，讓支持韓國瑜的「熱情」可以最短的時間被更多的人看到、感受到。

該人士還指出，12月29日總統辯論會結束後，韓國瑜當晚在台中的那場造勢活動，不管有多少人，但就傳遞出的效果實際上已經可以算是100萬人，1月9日凱道這場，隔天換蔡英文辦，「那我們就來比比看」。至於1月10日選前之夜，選在高雄舉辦造勢活動，「這是韓國瑜的主場」，會營造出最高潮的勝選氣勢。

▲韓國瑜台中造勢晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於第四箭，韓陣營內部目前仍趨保密，甚至傳出與韓國瑜女兒韓冰有關。據了解，韓陣營內部有人希望韓冰在最後一刻出來站台，但韓國瑜和夫人李佳芬擔心韓冰遭到抹黑，現在不排除以影像呈現的方式，向藍軍喊話，但韓陣營目前都對外否認此事。

談及整體選情，國民黨輔選人士研判，北部選民結構長期以來藍大於綠，再加上民進黨強勢推動年金改革，2016年沒出來投票的軍公教這次都會回籠，北部選情在掌握中；不過，在中南部最關鍵的還是高雄，目前仍有市民對韓國瑜參選總統不諒解，因此韓國瑜這半個月以來也密集回防高雄，希望留住去年投給國民黨的淺綠和中間選民。

▼宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者李帛窈製作）