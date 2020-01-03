黑鷹失事／史上最高軍事將領殉職　三軍俱樂部擬下週設簡易靈堂

▲總統蔡英文弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀釀8死5傷，參謀總長沈一鳴殉職，是歷來殉職國軍將領中最高首長。國防部於三軍總醫院懷德廳臨時靈堂供各界弔唁致意，並在入口處舉行軍禮迎靈。軍方人士表示，懷德廳臨時靈堂將持續至本週日，但由於地點位於半山上，不易抵達，日後將於三軍軍官俱樂部另設簡易靈堂，至於設立時間點，現在仍與家屬協調中。

三總懷德廳平時有開放民眾作為公祭場地，不過從成功路步行上山約1公里。軍方人士表示，已和家屬協調在三軍軍官俱樂部設立簡易靈堂，就目前了解情況，該地點本週末的活動已經排滿，最快可能要等到下週。

蔡英文3日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇以及陸海空三軍總司令的陪同下，赴懷德廳向罹難軍官致意，稍後將於10時在總統府召開「國防軍事會談」。

蔡英文受訪表示，傷者需要暫時休養，但大部分情況都是穩定的，醫生也都很有信心，「從昨天到今天，他們當然都是非常的哀傷，對他們來講，他們親人突然不能回家，對他們來講是一個很難以承受的事情」。

蔡英文說，從家屬的心情可以看得出來，軍人的眷屬其實是承受很多負擔，更讓國人體會到，軍人很辛苦，但是家屬其實更辛苦。

蔡英文說，社會對軍人的付出，要更加的珍惜跟感謝，至於後面的手續還有協助，「我們都會盡最大的力量」，務必順利讓家屬恢復他們的生活。

除了蔡英文外，內政部長徐國勇、前總統馬英九、行政院長蘇貞昌3日上午分別赴三總懷德廳向罹難者致意。

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