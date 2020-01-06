「村長」詹江村公開力挺陳根德　籲選民支持做事的人

▲「村長」詹江村公開力挺陳根德。（圖／陳根德競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在臉書擁有廣大「村民粉絲」、原擬參選桃園第1選區立委的藍營市議員詹江村，5日出席國民黨於桃園蘆竹區舉辦的韓國瑜與桃園6名立委候選人「榮耀翻轉、團結大會」聯合造勢活動，除了力挺陳根德，也呼籲選民「捍衛民主，打倒獨裁」，就要支持認真服務的陳根德。

▲陳根德表示，為了台灣的進步，孩子的未來，選民務必支持國民黨重返執政、國會立委過半。（圖／陳根德競選總部提供）

陳根德表示，民進黨執政以來，台灣經濟下滑、兩岸關係退步，我們的貨賣不出去，所以為了台灣的進步，孩子的未來，111選舉一定要全力支持國民黨總統候選人韓國瑜以及提名的立委候選人，讓國民黨重返執政，國會立委過半。

詹江村表示，2020大選期間，黑韓國瑜都不會有事？但臉書質疑蔡英文論文或中選會空白票，就會被「查水錶」、被約談，「請問台灣是獨裁國家嗎？捍衛民主，打倒獨裁，就要支持認真服務的陳根德！」

▲詹江村臉書Po文。（圖／記者楊淑媛翻攝）

詹江村同時也在臉書透露，桃園現職基層警察不滿檢察官，來電向他抱怨「有時明知道犯嫌在屋內拉K，檢察官說那只違反社維法，不開搜索票。可是竄改臉書維基百科，案子也很小，卻迅速開出搜索票，連分享的老太婆，都要約談做筆錄。」這位桃園警察說，他警察幹了一輩子，沒碰過像今年一樣離譜的事！

▲桃園藍營「榮耀翻轉、團結大會」聯合造勢活動，氣勢如虹。（圖／陳根德競選總部提供）

這次韓國瑜與桃園6名立委候選人同台「榮耀翻轉、團結大會」聯合造勢活動，是藍營在大選投票日前的重要造勢活動，因總統候選人韓國瑜親自到場，吸引許多韓粉前來。

藍營市議員在議長邱奕勝帶領下，全員到齊，桃園6名區域立委候選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、陳學聖和不分區立委候選人謝龍介、張育美、車宜靜、候佳齡等人士，相繼到場，氣氛熱絡。

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