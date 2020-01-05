沈一鳴「努力練粗脖子」　老長官靈堂外哭了：他是優秀的軍官…

▲沈一鳴的老長官回憶，他從學生時期就是優秀的軍官。（圖／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／台北報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日在新北市烏來山區墜毀，導致參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文等共8人因公殉職。事發後三總懷德廳設置靈堂提供外界弔唁，沈一鳴的老長官退役中將葛光越也帶隊到場。葛光越哽咽指出，沈一鳴為了飛行努力訓練，將脖子練得很粗，以避免高空「拉機」時出現黑視的現象。

葛光越受訪時指出，聽到沈一鳴出事的當下相當難過，對於這位努力的學生離世的消息感到相當惋惜，因此希望找老同事一同來致意。他提到，自己當初在軍中擔任聯隊長，沈一鳴則是中隊長，當時沈一鳴就被稱為「優秀的軍官」，但事實上都是通過自身努力得來的。

▲葛光越說，沈一鳴為了飛行，持續鍛鍊頸部肌肉，讓脖子變得粗壯。（圖／記者徐斌慎攝）



葛光越說，沈一鳴不斷為了飛行付出努力，持續鍛鍊自己的頸部，讓脖子肌肉變得粗壯，以避免在高空拉機時造成「黑視」。他說明，當時從軍中挑選優秀人員時，沈一鳴就是他的首選。

退役飛行員饒自強表示，由於飛行員時常需要拉機、扭轉頭部，通常三不五時會進行重量訓練、體適能訓練，來加強頸部肌肉，避免造成脖子的受損、損傷、記憶喪失，或是黑視、灰視的情況。不過他也說，脖子會粗壯應該是天生的條件，所謂的「練粗」應該是將脖子的肌肉練得結實。

據了解，飛機原先處於平飛狀態，突然加速或攀升時，會產生正G力，若正G力愈大，血液會因為壓力的原因，從頭部流向腿部，導致腦內血液量驟減，二氧化碳濃度急速飆升，產生缺血缺氧造成的「黑視症」。

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