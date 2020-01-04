2020藝術落腳處！板橋435藝文特區藝術聚落甄選...即日起開跑

▲ 2020藝術落腳處！板橋435藝文特區藝術家工作室。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市文化局板橋435藝文特區2020年藝術進駐計畫即日起開始徵件，計畫收件至1月31日截止，1月10將於板橋435辦理說明會，歡迎勇於追求藝術創作、喜好藝術創意集結的藝術工作者踴躍參加。

435藝術進駐自2013年起開始辦理，至今已有197組藝術家進駐，今年度更歡迎多元文化或計畫型之藝術創作者加入行列，其進駐時間最長可到3年，藝術家集結可激盪藝術創作之生命力與延續力，435聚落是藝術工作者長期駐村最佳落腳處。

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▲ 2019開場白435藝術家論壇暨打開工作室。

「藝術進駐計畫」更是注入了現駐藝術家對於板橋435之想像與期望 ，自2018年《人造空間334》之藝術進駐與空間變異論壇、2019年藝術家聯展《藝術家在春天爆炸》之想對行政人員說的話與2019年底之藝術家論壇《開場白》，藝術家透過創作向園區建立良性溝通平台，在讓聚落共好之下，讓435藝術進駐成為無國界之藝術樂園，成為板橋435藝術家工作室的新養分。

曾是軍方訓練中心的板橋435，自2012年起由新北市文化局接管，以閒置空間再利用的概念，重新賦予空間新面貌；而文化隨著時間堆疊，板橋435希冀以藝術家為主體，以參與式藝術、以建構新北學，規劃新北厝邊厚文化之策略目標，為持續扶植新銳藝術家及藝文團隊創作的核心目的，期望進一步與外在專業藝文活動籌辦單位及組織機構相互合作，協助藝術家連結在地環境及融合新北市多元族群特色。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 板橋435藝文特區藝術家工作室外牆。

▲ 2019開場白435藝術家論壇暨打開工作室作品。