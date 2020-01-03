新北文化局獲12座公廁金質獎　如廁友善環境好舒適

▲十三行博物館哺集乳室。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

有「公廁奧斯卡」之稱的新北市2019年度公廁金質獎，3日於板橋區介壽公園舉行頒獎典禮，新北市文化局獲3大項共12座獎座肯定，其中「創意特色組」橫掃前10名中半數獎座、「公設機關組」4座獎座及「觀光遊憩組」3座獎座，展現文化局對於友善環境的高品質水準。

文化局指出，「創意特色組」由淡水古蹟博物館的淡水紅毛城、淡水藝術工坊、十三行博物館、新北市立圖書館總館、鶯歌陶瓷博物館的國際駐村研習中心共5處獲獎，「公設機關組」由新北市立圖書館萬里分館、新北市立圖書館總館、新北市立圖書館金山分館及鶯歌陶瓷博物館的國際駐村研習中心共4處獲獎，「觀光遊憩組」由淡水古蹟博物館的淡水紅毛城、淡水藝術工坊及林本源園邸共3處獲獎。

▲ 2019年度公廁金質獎頒獎，環境保護局局長程大維（中）、新北市立圖書館秘書室主任李毓偉（左1）、萬里分館主任蕭千惠（左2）、新北市立十三行博物館館長陳春蘭（左3）、淡水古蹟博物館組長楊昌翰（右1）、淡水古蹟博物館同仁簡秀珊（右2）、鶯歌陶瓷博物館組長謝雪君（右3）。

其中榮獲「創意特色組」殊榮的十三行博物館，今年已是第7次獲獎，堪稱得獎常勝軍，鶯歌陶瓷博物館的國際駐村研習中心同時獲得「公設機關組」及「創意特色組」雙項獲獎。

「觀光遊憩組」的前兩名皆由淡水古蹟博物館獲獎，淡水藝術工坊更是同時獲得「觀光遊憩組」第二名及「創意特色組」第三名的雙獎項肯定，淡水古蹟博物館公廁以「1884清法戰爭－滬尾之役」作為特色主題設計，以可再利用物資，製作出各種具特色之主題佈置小物，牆面並掛有古蹟圖片及世界名畫複製品，營造古蹟與藝術氛圍。

文化局表示，文化局所屬場館持續提升內外、硬體，以提供舒適的環境品質，配合展覽、活動、設施等優質服務，讓民眾都能賓至如歸享受友善便利的服務。乾淨舒適的如廁環境及空間翻轉大眾對公廁的既定印象，此外皆設有哺集乳室、無障礙廁所，規劃上皆考量到各年齡層與族群需求，以及多種不同主題的廁所及環境布置，提升公共空間的如廁品質，並落實城市新美學理念。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 鶯歌陶瓷博物館公廁。

▲ 淡水古蹟博物館紅毛城哺乳室。