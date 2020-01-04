▲ 新莊彩繪創意燈籠迎新年，侯友宜揮毫題字與市民同樂。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新莊區迎春活動「歡喜迎春鼠來寶」4日在新莊文化藝術中心熱鬧展開，由「千人彩繪˙創意燈籠」活動揭開序幕，新北市長侯友宜到場與市民同樂，並在燈籠上題字，希望和市民朋友一起同心齊力，讓新北一年比一年更好。

侯友宜表示，「千人彩繪˙創意燈籠」活動邁入第19年，已成為在地重要文化傳統活動，活動展現傳統藝術，讓親子共同發揮創意，在燈籠上作畫、寫下新年新願，眾人彩繪的創意燈籠也會在新莊文化藝術中心點燈展出至2月11日。

▲ 活動展現傳統藝術，讓親子共同發揮創意，在燈籠上作畫、寫下新年新願。

揮別近日的陰雨天氣，今日天氣十分晴朗，侯友宜說，今天非常適合闔家出遊，歡迎大家一起走出戶外開心迎春。迎接農曆鼠年，市長也祝福大家新的一年「好日子鼠不完」。

現場除了素面燈籠供民眾彩繪外，也請來多位藝術名家一起參與燈籠創作，現場另有「年畫拓印」及「紅包袋DIY」活動攤位，讓民眾體驗拓印樂趣及自己動手創作紅包袋及月曆，侯市長也一一與現場民眾致意、合照。

新莊區公所表示，2020年「歡喜迎春鼠來寶」除今日彩繪燈籠活動外，1月17日至1月18日上午10時至12時將在新莊區公所及福營行政大樓6樓辦理「名家揮毫送春聯」活動，而年後重頭戲「元宵踩街活動」，將在2月8日晚上在新莊廟街熱鬧登場，歡迎民眾一起來新莊走春迎新年。

「時間對我們來說完全沒用！」