新店三民路旁國有土地綠美化　新北增加鄰里綠地空間

▲ 新店三民路旁國有土地綠美化，增加鄰里綠地空間施工後。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市新店區三民路35巷旁的三民公園南側，面積約130坪的國有住宅區土地，遭民眾占用多年，經市府違章建築拆除大隊協調由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已於2019年12月完成並交給新店區公所維護管理，為新店增添一處鄰里新興綠地。

新北市城鄉發展局長黃一平說，新北綠家園專案是市府各機關長期合作針對閒置公有土地的簡易綠美化計畫，執行8年來已完成300處，面積超過190公頃的綠美化，辦理成果豐碩。本塊綠家園基地面積約130坪，經市府綠美化環境景觀處種植多種灌木綠美化後，色彩層次豐富，提升都市鄰里空間風貌，為人口稠密的新店地區提供更多綠地。

城鄉發展局綜合規劃科陳柏君科長表示，本案住宅區因民眾占用堆放雜物造成環境髒亂，經會勘後先由新北美樂地專案排拆後，納入綠家園專案辦理，由新店區公所及市府綠美化環境景觀處施作簡易步道並辦理植栽綠化，現場綠意盎然。經由市府與地方共同協力，將一塊原本髒亂遭占用的國有土地，轉變成為舒暢身心的鄰里綠地空間，並點交新店區公所進行維護管理。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新店三民路旁國有土地綠美化，增加鄰里綠地空間施工前。