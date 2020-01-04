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佛光臘八粥分享喜悅　內埔警窩心表謝意

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▲國際佛光會內埔分會慶祝「佛陀成道日」，特地熬煮「臘八粥」，於日前由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師的帶領，到內埔警分局致送，分享成道喜悅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國際佛光會內埔分會慶祝「佛陀成道日」，特地熬煮「臘八粥」，於日前由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師的帶領，到內埔警分局致送，分享成道喜悅 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國際佛光會內埔分會為慶祝「佛陀成道日」，特地熬煮「臘八粥」，於日前由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師的帶領，與會長陳界河及分會師兄師姐，共同至內埔警分局致送「臘八粥」，分享成道喜悅。

▲國際佛光會內埔分會慶祝「佛陀成道日」，特地熬煮「臘八粥」，於日前由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師的帶領，到內埔警分局致送，分享成道喜悅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼妙辰法師（右）致贈員警「行到天下，福滿人間」春聯墨寶、致意。

▲國際佛光會內埔分會慶祝「佛陀成道日」，特地熬煮「臘八粥」，於日前由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師的帶領，到內埔警分局致送，分享成道喜悅 。（圖／記者陳崑福翻攝）

農曆12月初8係佛陀成道日，民眾會在這天用米及多種果物等食材熬製成粥，除祭祀祖先外，也會分送親友享用，以慶祝佛祖成道。由於成道日為臘月初八，遂該粥又稱為「臘八粥」，佛光山目前仍保有這項傳承已久的習俗。潮州講堂及內埔佛光會除與該分局同仁分享臘八粥外，並致贈同仁佛光山紅包袋及星雲大師「行到天下，福滿人間」春聯墨寶。

妙辰法師表示，為響應星雲大師「人間佛教」理念，歡喜與社區建立友善的互動；另依大師提倡「給予」的精神，希望分送臘八粥的活動，能給予維持社會治安的警察朋友正能量的的鼓勵。

分局長蔡耀順表示，警察為「特定的」民眾服務，借由執法將違法者繩之以法，接受法律制裁，讓良善人民免於恐懼；而宗教為「走心的」民眾服務，借由宗教的薰陶，洗滌人的心靈，兩者都是希望社會祥和。他非常感謝潮州講堂及內埔佛光會的造訪，對警察同仁是一種肯定及鼓勵。

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