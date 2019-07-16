因應明年大選　內埔民防中隊進行年度訓練…加入反恐課程

▲因應明年總統副總統與立法委員選舉，屏東縣內埔警分局16日進行民防中隊全天候訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

第15任總統副總統與第10屆立法委員於明年1月選舉，屆時各協勤民力亦將參與選舉治安安全維護工作。為因應是項重要勤務，屏東縣內埔警分局16日進行民防中隊全天候訓練。

▲▼蔡耀順分局長授課、獲獎民防隊員合影。

內埔民防中隊有97名隊員，，分成內埔、新北勢及萬巒3個分隊，16日由中隊長侯國源召集參加內埔警分局規劃訓練課程。除了投開票日當天安維工作外，期前各候選人申請之集會遊行，協勤民力屆時亦應配合規劃執勤，因此課程除了編排全民國防教育、相關法令及協勤作為外，另為使各民防人員熟悉危機應變處置作為，亦編排反恐及災害搶救課程。

內容相當豐富、活潑，講師除了有消防局人員擔任外，也邀請警局相關業務科室主管到場授課。

所有中隊隊員難得齊聚一堂，聚精會神凝聽課程，踴躍發言，並依講師指示進行現場實作。課後由分局長蔡耀順與參訓97名隊員進行座談，並頒獎表揚該年度績優民防小隊長曾志雄等10名人員。

蔡分局長表示，治安、交通的安全維護工作繁雜多變，且協勤環境時時存在不確定的危險性，對於民防人員無私的奉獻，默默的付出，與警察同仁站在一起，深表感謝，也期望接下來重要的選舉安維勤務，都能圓滿達成任務。