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卡神楊蕙如持續神隱1個月　柯文哲：廢話，她一定會潛逃出境

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市政府日前將「卡神案」調查報告送檢調進一步釐清，但自楊蕙如被起訴至今已經神隱1個多月，市府未來可能出現，找不到人求償的情形。對此，台北市長柯文哲預言，「她一定會潛逃出境」，甚至分析楊蕙如跟市府重複申請補助款，有多達幾百萬的高額落差，中央金額一定相差到幾千萬。

台北市長柯文哲3日上午改跑市政行程，受訪時被問到「卡神案」移送檢調後的下一步，他表示台北市政府沒有司法調查權，「所以包括查金流，這要動用國家的司法權，還有去調查會計師的帳目那些，有多少證據講多少話，台北市政府就只能說資料全部提供出來，剩下的就交給司法機關作調查。」

▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲分析，市府（被楊蕙如拿走）幾百萬，「中央就是幾千萬。」（圖／記者陳家祥攝）

至於是否會找楊蕙如求償。他表示，有多少證據講多少話，「你就算要求償，也要講得出要求償多少」，公開透明就是他的態度，「我也沒有說要包庇誰，對我來講是有人檢舉，有查到東西，我們就把它拿出來」、「市府（被拿走）幾百萬，你去看中央是幾千萬。」

至於台北市政府是否會爭取，拿回那一些被浮報領走的錢，柯文哲不願意多說什麼，只是重申「有多少證據講多少事」，一旦司法調查結果出來，「該追究的我們就追究」，談到目前政風處找不到楊蕙如，他則預言「她一定會潛逃出境的，廢話，剩下就司法機關的事。」

▲▼柯文哲視察成功中繼市場工地及成功市場臨時攤棚。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲表示，「她（楊蕙如）一定會潛逃出境的，廢話，剩下就司法機關的事」。（圖／記者呂佳賢攝）

另外有民進黨團質疑他緊追「卡神案」，大張旗鼓將資料送北檢是選戰操作。柯文哲回答，「我跟你講，只要我送出去，我不用敲鑼打鼓也是全天下都知道」、「我不必要去包庇任何人，我是這樣，不管是國民黨或民進黨，有誰檢舉我就辦，很簡單」。

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