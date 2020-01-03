建空中商城活化東區！柯文哲要用空中走廊串起南港商辦

記者陳家祥／台北報導

由於黑鷹事故，台灣民眾黨3日取消選舉行程，台北市長柯文哲回歸市政，上午視察完成功中繼市場工地後，下午來到東區視察東區門戶計畫，聆聽南港地區的空橋系統簡報，並到台北流行音樂中心工地現場會勘。

柯文哲受訪表示，第一個任期主要處理西區門戶計畫，第二個任期主力是東區門戶計畫，除了交通樞紐，高鐵從這裡出發後，大概整個台灣東北角會從這個地方出入，為了遷就這個，南港車站還變成整個客運的轉運站。

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

「另外這地方包括北部流行音樂中心，還有outlet，這裡蓋了很多大樓，我們在思考，這些大樓空中要用走廊把他連接起來。」柯文哲說，蓋大樓本來在上便的樓層只能當辦公樓用，可是如果把人流都在同一個平面在高空串接起來，那些辦公大樓變成可以是商店，價值會翻高。

柯文哲表示，這概念也不是他發明的，美國紐約有一個叫highland park，本來是一條高架鐵路，後來鐵路廢掉以後，以前是很吵的房子、房價最低，可是後來鐵路改成人行步道，當然要設計要做很漂亮，結果人在上面流動，「本來最吵的房子一下子大翻身，以前是很吵，現在變成人流，人流代表金流，全部變成店面」。

柯文哲指出，現在要把東區門戶計畫，現在要蓋這些大樓的時候，必需把每一棟大樓要設定空中走道的都市計畫要訂好，每一棟大樓的高度要去遷就走廊高度，這樣才不會高高低低，「所以這要把未來15年所有在這裡建大樓，要連接空中走廊的高度要規範好，這需要很長遠、15年以上的都市計畫把它定案，以後每棟蓋大樓大家就是高度可以連起來」。

柯文哲說，陸陸續續這些大樓3年內會蓋完，我們空中走廊的設計要在短期內確定，不然到時候每棟大樓蓋好，高低不一樣，那空中走廊處串不起來。