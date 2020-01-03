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卡神楊蕙如「1張發票請2次款」？　易始公司喊告柯文哲、王鴻薇

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▲▼柯文哲到三總探視黑鷹傷者，隨行人員手提禮盒。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如被疑經營易始公司承攬政府標案，所得用來養網軍引導言論風向，台北市府政風處查出她申領補助款單據有問題，疑有「1單2報」情形。對此，易始公司3日聲明指出，體育局已澄清本公司斷無一發票二報之情，對於台北市長柯文哲、議員應曉薇、王鴻薇指摘本公司違法，「將循法律途徑對任意、惡意發言妨害本公司名譽者，提請院、檢追訴，以障本公司權益！」

針對楊蕙如的易始公司承辦WTA公開賽的核銷爭議，柯文哲曾表示，易始公司採用會計師簽證申報，市府未看到原始憑證，所以易始能用一張發票申請2處經費；應曉薇、王鴻薇、汪志冰日前也開記者會質疑，此案核銷單據有問題。

不過，台北市體育局科長羅國偉澄清，「不可能用同一張發票在體育局重複請款」易始公司承辦WTA屬勞務採購案，體育局第一期的撥款上限是契約價金的30%，驗收完整體賽事後再付給對方70%，當然還是要單據，但不是像補助案方式對照發票項目給錢。

易始公司3日也發聲明澄清，第一，「體育局業已澄清本公司斷無一發票二報之情」，台北市政府政風處岳宗明專員前於接受媒體採訪時已表示，台北市政府體育局及中央教育部體育屬對於該賽事，就不同項目分予補助，台北市政府體育局亦發表新聞稿表示因體育局補助金額分兩期核發，所謂一票兩請款為誤解，該賽事相關核銷單已公告上網，「本公司並無以非當年度發票請款之不法」

易使公司表示，本公司於中央體育署核銷項目為授權金與賽事獎金，與台北市政府核可核銷項目不同，故完全不可能有柯文哲及應曉薇所謂一發票兩請款之事，更沒有王鴻薇所指以非當年度發票請款之不法。「柯市長及應、王二議員明知上情，仍恣意對外為上開言論，業已嚴重戕害本公司及WTA台灣公開賽之名譽。」

易始公司指出，第二，「本公司承辦賽事均依法為之」，本公司就該賽事相關經費核銷，均委託會計師代為處理，又依會計師法之相關規定，會計師於執行業務不得有不正當之行為；公務員執行職務亦須公正為之，此亦為柯文哲受訪時所承認，「柯文哲、應曉薇、王鴻薇上開言論，非但不合於一般會計處理準則，亦已辱及會計師及市府承辦同仁的名譽。」

易使公司強調，第三，「本公司將依法捍衛自身名譽」台北市政府政風處於108年底即已將賽事相關調查報告送請柯文哲核閱，應、王二議員亦已取得本公司用以核銷之相關單據，卻仍於受訪時為前揭有損本公司名譽之言語。柯文哲、應曉薇、王鴻薇職司公眾政治人物，應知名譽之重要性，卻任意指摘本公司有違法，嚴重戕害本公司、WTA台灣公開賽、會計師、市府承辦同仁名譽。

易使公司說，本公司執行業務向來謹守法紀，對於檢、調等單位之調查，亦絕對配合且尊重，亦請檢、調等相關司法單位就系爭賽事有關經費核銷是否於法有違，詳為查察，「本公司亦將循法律途徑對前揭任意、甚或惡意發言妨害本公司名譽者，提請院、檢追訴，以障本公司權益！」

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