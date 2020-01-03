王炳忠談黑鷹是「蔡英文的逃亡工具」　網怒灌臉書：請留點口德！

▲新黨發言人王炳忠。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。然而新黨發言人王炳忠卻在當天於臉書上表示，「黑鷹直升機一直是蔡英文多次演練兩岸開戰，必要時搭乘逃亡的工具」等言論，引來網友怒批「如果你們還有人性，請留點口德」。

王炳忠2日下午17時在臉書上表示，「黑鷹直升機失事，還有多位將官喪生，令人傷心更震驚！不是為了救災，也不是在戰場，究竟為何會墜落，應是全力救援傷者之後，軍方必須查明的事。尤其黑鷹直升機一直是蔡英文多次演練兩岸開戰，『必要時』搭乘逃亡的工具。此款戰機在各國都傳出過事故，全球五年摔十架，台灣一年多前也才發生過墜落意外。到底黑鷹直升機是否安全，也該釐清。」

王炳忠說，「每個將官的養成，都是長年一點一滴的栽培。每架戰機的背後，也都是龐大資源的投入。更重要的是，每條人命都極其寶貴，他們的不幸是一個個家庭的破碎。除了哀悼悲劇，相關失事原因及責任的追究，絕對是不可推卸，如此才能作後事之師。台灣人民也應借由此事面對，兵者乃死生之地，一旦開戰就是血淋淋的較量，止戈為武才是最頂尖的存亡之道。」

由於王炳忠在事發當天提到「黑鷹直升機一直是蔡英文多次演練兩岸開戰，『必要時』搭乘逃亡的工具」等言論，引起不少網友在底下留言砲轟，「他們的殉職並非是你們政治鬥爭的工具，如果你們還有人性，請留點口德 停止造謠」、「請說人話」、「不要講一些幹話」、「不要拿這種事來政治鬥爭！你會下地獄的」。不過也有人認為，「此篇很中肯」。

其他人也看了這些...

► 蔡英文3日探視黑鷹生還者、悼念罹難軍官 10點召開國防軍事會談

► 沈一鳴夫人下跪迎靈 黑鷹8死將士官忠骸送三總！漏夜相驗遺體

► 尋找黑鷹失事黑盒子 軍方3日0700上山調查

更多相關新聞...

► 國防部下令了「全面停飛黑鷹」！44架直升機要特檢

► 參謀總長沈一鳴殉職 國防部宣布：副參謀總長劉志斌暫代

► 黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還