致哀黑鷹意外…陳滄江「停止造勢3天」　陳玉珍發文哀悼：損失優秀金門子弟

▲洪鴻鈞少將罹難讓金門立委候選人陳滄江、陳玉珍紛紛發文致哀。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者朱世凱／綜合報導

國防部UH-60M黑鷹直升機意外造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，當中包含陸軍官校第56期的洪鴻鈞少將。金門縣區域立委候選人陳滄江對此發文宣布，「停止選舉造勢活動3天以示敬悼。」陳玉珍也表示，「我們損失了一位優秀的金門子弟，洪鴻鈞少將...家屬請節哀順變。」

陳滄江不久也發文向參謀總長沈一鳴敬表哀悼，並透露自己在離開官校前曾短暫和對方相處幾個月，對於此次意外感到相當難過。陳玉珍則說，「所有金門離鄕的鄉親，正在期待著過年返家團圓，此時此刻，卻傳來令人難過的消息，黑鷹事故，我們在外打拼的優秀子弟：洪鴻鈞將軍，再也回不了家了...我們內心深感悲痛，萬分不捨！」

▼黑鷹直升機墜毀造成8死5傷。（圖／記者游芳男攝）

資料顯示，洪鴻鈞是陸軍官校56期畢業，曾到美國突擊兵學校受訓，2012年晉升少將，有「兩棲蛙人將軍」美名，歷任陸軍花東防衛指揮部參謀長、台東地區指揮部、國防大學陸軍學院院長、管理學院院長、航特參謀長等職務，去年6月接任國防部情次室助理次長。

意外發生後，洪鴻鈞金城鎮北門老家大門深鎖，家人不希望洪鴻鈞93歲的老母親得知事故後受到刺激，因此將電視、電話插頭全部拔掉，讓老人家與外界訊息隔絕。左鄰右舍聽到消息後都十分難過不捨，相約不再提及此事。

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