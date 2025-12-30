7.0地震台北人有「15秒反應時間」　專家揭半個台灣4級強震原因

▲隱沒帶內部地震使得強地動顯著集中。（圖／取自台灣地震科學中心，下同）



記者許力方／台北報導

宜蘭東方外海1227深夜11時05分發生7.0地震，震源深度72公里，台灣地震科學中心指出，這起地震屬於琉球隱沒帶內部的中源地震，在台灣本島北部、中部造成明顯搖晃，最大震度4級，這次震動源於地震波沿隱沒板塊傳播，強地動在台灣東部呈現帶狀集中分布，與典型淺層地震的衰減型態不同。

北中部有感 震動範圍跨出國境

根據中央氣象署與多國地震觀測資料顯示，除台灣本島外，日本與那國島、石垣島都感受到2至3級震度，香港及中國沿海部分地區的高樓，則因長周期地震波出現輕微晃動。

預警時間有限 震源機制曝光

地震預警系統顯示，宜蘭地區的警示時間不到5秒，台北、桃園、新竹及花蓮北部約有10至15秒反應時間。震源機制解結果指出，震源深度約70公里，全球網測定的地震矩規模約6.6，較氣象署測定的7.0小，可能與2個可能的斷層面構測有關。

震央地震歷史頻繁 7日內仍須留意餘震

回顧資料，自1973年以來，宜蘭、花蓮外海規模6以上地震達85起，規模7以上也曾發生3次，分別發生於2004、2024和今年這次的。研究團隊以模型模擬指出，主震後7天內，附近發生規模5以上餘震的機率約48.9%，另有約0.3%機率出現規模7以上地震。

隱沒板塊內地震 中深源地震讓東北部強震更集中

板塊隱沒帶周邊孕震構造對應出深淺地震，這次宜蘭7.0地震屬於隱沒板塊內部的地震型態，張應力指向北北東方順應隱沒方向。這次來自琉球隱沒帶的中深源地震，在台灣東北部產生更集中的強地動區，當地震波沿隱沒板塊傳播後進入台灣陸地時，強地動（PGA）並非呈同心圓式衰減，而是顯著集中於特定帶狀區域。這是因為隱沒板塊具有特殊的波導特性。