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【廣編】得恩堂眼鏡視界霹靂！日本原裝「FUJI LENS鏡片」整副配好2,980元

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▲▼得恩堂,眼鏡,霹靂,布袋戲,素還真,日本,FUJI LENS,鏡片。（圖／得恩堂眼鏡提供）

▲「得恩堂眼鏡 視界霹靂」活動即日起至2020.3.31止。

圖、文／得恩堂眼鏡提供

得恩堂眼鏡成立即將80周年，在2020新年期間推出「日本原裝 視界霹靂」活動，特別攜手台灣傳統文創藝術天王霹靂布袋戲，由當家主角素還真領軍，帶著一群霹靂英雄共同推薦得恩堂眼鏡全新一代日本原裝FUJI LENS鏡片，搭配指定鏡框限時優惠整副只要2,980元！

得恩堂眼鏡此次推出日本原裝的高品質FUJI LENS鏡片，強調100%日本製非其他產地混充，並以超低優惠提供給消費者。新一代日本原裝FUJI LENS鏡片特色：
◎100%日本製，原裝進口，純正日本工藝。
◎貼心非球面設計，入眼影像不失真。
◎硬化處理防刮傷層、超防水塗層、防油污層。
◎反射可吸收UV，極上護眼。
◎新一代UV420+ 濾藍光，可濾除50%以上有害藍光。
此外，還有60天驗配滿意保證。

即日起至2020.3.31止，「得恩堂眼鏡 視界霹靂」活動，選配日本製FUJI LENS鏡片、搭配指定系列鏡框，整副只要2,980元起，可享60天驗配滿意保證！另升級日本製UV420+ 濾藍光鏡片加價購只要1000元，加入紅利會員立減500元。配鏡滿2980元就送霹靂授權獨家贈品，再抽 iPhone11、全聯萬元禮券、智慧掃地機器人、霹靂典藏公仔等霹靂好禮！更多優惠訊息請洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢！

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得恩堂眼鏡霹靂布袋戲素還真日本FUJI LENS鏡片

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