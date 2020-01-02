「踏上飛機第一天起，就等著這一天」！47年前上將于豪章也墜機

▲於1974年搭乘UN-1H直升機視察師對抗不幸墜機殘廢的前陸軍總司令于豪章。（圖／翻攝自國軍示範公墓網站）

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參謀總長上將沈一鳴與數名國軍高階將領，2日不幸在前往春節慰問部隊的途中墜機身亡，因直升機墜機的上將，還有1974年因視察國軍南北師對抗「昌平演習」不幸墜機的陸軍總司令上將于豪章，致使其終身殘廢，於1999年逝世，墜毀的直升機即是去年甫除役的UN-1H。

當時，台灣剛剛退出聯合國，故總統蔣介石已病重，國家大政操之於當時的行政院長蔣經國手中，其時，蔣經國大力提拔于豪章為陸軍總司令，時年才51歲，是有史以來最年輕的陸軍總司令，將來預備提升為參謀總長，為其軍隊、 軍制改革為左膀；經濟部長孫運璿則在4年後的1978年出任行政院長，為蔣經國的政經改革右臂。但于豪章不幸於1974年墜機殘廢，孫運璿則在1984年中風引退。兩大事件使台灣日後的黨政軍人事，為之大轉彎。

由於1974年時還在戒嚴時期，報章刊載的內容處處受限，僅知當時直升機上生還僅有兩人，除了于豪章外，還有雙腿骨折仍奮救助的副官上尉高華柱。後來高華柱任上將聯勤司令及國防部長，因為洪仲丘案辭職。傳聞，在于豪章入院之時，蔣經國終夜未眼，守在病房門外，不時查探病況。

今日不幸殉職的參謀總沈一鳴是空軍飛行員出身，飛行員號稱「刀尖上的舞者」，本身最著重安全，尤其是機件及天候。據了解，今天因為氣象單位回報氣象狀況良好，且總長搭乘的機組都是萬中挑一，何以會發生如此嚴重的飛安事故，有空軍飛行員感嘆，這樣安全的直升機，又在天候狀況良好下飛行，發生事故，只能說一旦決定當空軍飛行員，「踏上飛機的第一天起，就等著這一天！」，只能說一切都是命運的安排！總長也是飛行員出身，所有空軍弟兄的難過，難以言喻。

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